騰訊音樂赴美掛牌首日 股價飆高近13%

中國企業赴美 IPO 熱潮持續,中國最大串流音樂平台騰訊音樂 (Tencent Music) (TME-US) 週三 (12 日) 於紐約交易所掛牌交易,以每股 14.10 美元開盤後,該公司股價一度暴漲近 13%。

騰訊音樂股價走勢圖。(圖:investing)

週二 (11 日) 騰訊音樂娛樂集團 (騰訊音樂) 宣布每股定價 13 美元發行 8200 萬股 ADR (美股存託憑證),雖然僅達 IPO 承銷價位區間 (13 至 15 美元) 的下限,但騰訊音樂募資額約 11 億美元 (約 339.69 億台幣)。

騰訊音樂 IPO 是中國企業自 2014 年阿里巴巴募集資金超過 200 億美元以來最大規模的 IPO 之一,也是今年中國企業赴美掛牌的第四大 IPO。

影音串流媒體愛奇藝 (IQiyi Inc.) (IQ-US) 以 24 億美元赴美上市,其次為線上集團折扣店拚多多 (Pinduoduo Inc.) (PDD-US),以價值 16 億美元掛牌交易, 電動汽車製造商蔚來汽車 (NIO Inc.) (NIO-US) 則以 11.5 億美元上市。

騰訊音樂赴美 IPO 歷程實屬不易,由於美中貿易戰引發全球拋售潮,以及對全球經濟增長放緩的擔憂,騰訊音樂擔心拖累首次公開募股 (IPO) 定價,故推遲原訂 10 月中進行的 IPO 計畫,改為 12 月中進行。

騰訊音樂是全球僅次於 Spotify、Apple Music、亞馬遜串流音樂服務,中國最大的線上音樂娛樂平台,旗下的 QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民 K 歌是中國前四大音樂應用程式。

根據其最初的招股書內容顯示,該公司在 2018 年第二季擁有超過 8 億月活躍用戶,每位用戶每天平均使用時長超過 70 分鐘,而付費用戶約 3480 萬人,較 2017 年第四季增長 97%。

值得注意的是,招股書內容顯示,母公司騰訊控股則持有 58% 的股份,Spotify 持有約 9%。

騰訊音樂股票於週三在那斯達克掛牌交易,股票代碼為「TME」,美國銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利是騰訊音樂發行的主要承銷商。