美股盤後 – 貿易樂觀情緒激勵 道瓊暴衝逾450點後尾盤收斂 

週三 (12 日) 美中利多消息頻傳，貿易樂觀情緒激勵美股四大指數全面開漲，科技股領漲，道瓊盤中一度大漲逾 450 點，爾後尾盤收斂漲幅。

週三 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數 157.03 點，或 0.64%，收 24527.27 點。

S&P 500 指數 14.29 點，或 0.54%，收 2651.07 點。

那斯達克指數 66.48 點，或 0.95%，收 7098.31 點。

費城半導體指數 17.42 點，或 1.47%，收 1198.90 點。

S&P500 指數中，11 個板塊僅公用事業下滑，資訊科技、美股 ADR、健康護理與能源類股大漲。

科技股全面上揚， Netflix (NFLX-US) 上漲 3.60%；臉書 (FB-US) 股價上漲 1.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.24%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.07%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.28%、

近期多家投行將蘋果降評與下調目標價格，週三由於服務業的疲軟，麥格理將蘋果股票目標價格從 222 美元下調至 188 美元。

中國禁售部分 iPhone 風波延續，高通公司週三向中國法院提交了視訊證據，證明蘋果仍在中國銷售禁售 iPhone 型號，稱違反先前中國法院發布的禁令。

半導體類股走高，高通 (QCOM-US) 上漲 0.65%；AMD (AMD-US) 上漲 2.50%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.48%；Intel (INTC-US) 上漲 0.95%；IBM (IBM-US) 上漲 0.22%；美光 (MU-US) 上漲 1.57%。

英特爾週三公布一系列基於 10 奈米的系統。(圖：AFP)

英特爾週三公布一系列基於 10 奈米的系統，將用於電腦、資料中心與網路設備，全新核心架構「Sunny Cove」 將於明年登場，透過邏輯晶片 3D 堆疊的優勢，欲奪回晶片製造領先地位。

金融股走揚。美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.18%；高盛 (GS-US) 下跌 0.06%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.04%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.65%。

週三多家銀行遭降評！KBW 分析師調降美國銀行和摩根士丹利股票評級，還降低了 2019 年和 2020 年的盈利預測。Atlantic Equities 分析師 John Heagerty 將高盛評級調降至中性，並將其價格目標從 295 美元下調至 210 美元，原因是人們擔心執行長 David Solomon 的戰略以及涉入馬來西亞 1MDB 貪瀆醜聞。

台股 ADR。台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.85%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 2.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 0.31%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.98%。

企業消息方面，中國最大串流音樂平台騰訊音樂 (Tencent Music) (TME-US) 週三 (12 日) 於紐約掛牌交易首日，以每股 14.10 美元開盤後，該公司股價一度飆高逾 13%，終場以每股 14.00 美元作收。

Under Armour (UA-US) 股價下跌 9%，主因是受到該企業縮減全年獲利前景並表示北美的銷售「相對持平」。

華爾街分析

近期中方頻頻出手讓利，計劃降低汽車關稅、增加對農作物的大筆採購，週三傳出中方將修改美方忌憚的「中國製造 2025」計畫，美國豆商表示中國已開始購買美國黃豆，川普願介入華為 CFO 孟晚舟一案，協助兩國達成貿易協議，皆讓美中貿易戰重現曙光。

Financial 1 財富管理集團總裁 Tatyana Bunich 表示：「最近的市場動盪不安都應該歸咎於關稅與貿易談判消息。」在關於貿易談判取得進展的消息傳出後，以及穩健的美國經濟基本面成為推動週三美股上漲的主要力量。

JonesTrading 公司 ETF 主管 Dave Lutz 表示：「孟晚舟獲保釋消息提振市場情緒，使隔夜的亞洲市場大漲。國際貿易談判進展的消息的的確確提振了市場信心。促使科技股全線上漲。」

在廣泛的反彈中，金融股也大幅走高，儘管在華爾街看跌的情況下銀行股繼續上漲。

Keefe Bruyette & Woods 分析師 Brian Kleinhanzl 將大型銀行的評級從增持調整為觀望，並對 2019 年持謹慎態度。Kleinhanzl 在一份報告中寫道，在貸款增長令人失望和宏觀經濟風險導致業績不佳後，未來沒有足夠的正面催化劑來提振銀行後市。

然而，美國股市仍遠低於盤中高位，但交易商並不相信市場已準備好在連續兩天上漲後繼續上行。

紐約羅氏證券 (Rosenblatt Securities) 董事經理 Gordon Charlop 表示：「現在的風險仍在下行，即使我們已經出現逆轉。」

明尼阿波利斯 Ascent Private Capital Management 的全球投資策略師 Tom Hainlin 表示：「每當頭條新聞釋出時，市場就會受到衝擊，這些沒有大量訊息套利的政策和擔憂，很難確切預測美中貿易的未來走勢。」