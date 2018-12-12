iPhone銷售失色 可成受災 Q4起業績恐走疲

金屬機殼大廠可成 (2474) 因蘋果 (Apple)iPhone 銷售失色，股價創低。法人評估，可成第四季業績雖為今年高峰，但將劣於同期，EPS 則將逾 10 元。可成週二(11 日) 因受到美系外資降評影響，股價重挫，最低來到 211.5 元價位，創下 2 年多來新低價。近期蘋果在美掛牌股價也連番大跌，主要是因為 iPhone XR 銷售不如預期，蘋果砍單傳言發酵，加上美中貿易戰，蘋果恐遭波及，都影響 iPhone 供應鏈的後市。



因此，近期美系外資下修可成投資評等至中立，目標價 230 元。而最新的評估報告中，針對可成的業績展望也做出修正，預估第三季該公司營收逾 313 億元，同比衰退，為歷史次高，EPS 則約 10.76 元，明年第一季淡季營收將跌破 200 億元大關，也較今年首季衰退。



此外，預估 2019 年與 2020 年，可成營收將連續出現雙位數下滑，展望保守。不過，可成在利空反應過後，週三 (12 日) 股價隨大盤反攻出現反彈，終場收 227.5 元，上漲 4.84%。