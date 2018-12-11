美系外資調降可成評等至中立 鴻準遭降評喊賣

美系外資看淡蘋果機殼供應商營運後市，認為 iPhone 新機需求動能疲弱，加上新款機殼升級有限，將壓縮機殼廠獲利空間，同步調降可成 (2474-TW) 與鴻準 (2354-TW) 評等及目標價，可成目標價由 350 元調降至 230 元，投資評等也由「買進」降為「中立」，鴻準目標價則由 76 元調降至 52 元，評等由「中立」降至「賣出」。

外資點出影響可成營運的 3 因素包括，iPhone 需求動能疲弱；由於新款機殼升級有限，將對可成毛利提升帶來衝擊；可成主要客戶也面臨毛利上的壓力。外資指出，iPhone XR 需求疲弱影響可成第 4 季營收表現，雖然 iPhone 需求使其第 4 季維持產能利用率，但預期不會延續至明年上半年。此外，蘋果壓縮供應商毛利，也使可成獲利受影響。

外資認為，蘋果明年下半年上市的 iPhone 新機，將會投入更多資本在雙鏡頭或三鏡頭相機上，在機殼上投入升級的資本支出相對有限，將壓抑機殼廠毛利提升空間，同時也為較晚加入供應鏈的機殼廠，提供更多練兵時間，對機殼廠的產品 ASP 造成負面影響。外資並預期，可成明年 iPhone 機殼出貨量可能年減 1%，略優於 iPhone 明年整體出貨量的年減 2% 衰退程度。

除可成外，外資也同步下修鴻準展望，主要原因包括 iPhone 需求動能疲弱、遊戲機需求出現變化、毛利壓力與營運去槓桿化。外資指出，任天堂可能於明年下半年推出升級版 Switch 遊戲機，而從 Switch 主處理器供應商 Nvidia 近期釋出的展望來看，也顯示 Switch 需求前景疲弱，明年上半年鴻準可能面臨庫存去化情況，需求預期將趨緩。