值得警惕的信號！押注聯準會12月不升息的交易員不在少數

聯準會一直明確地向外界釋放 12 月打算升息的資訊，但當 12 月議息會議僅剩一周之際，市場對升息的信心卻產生了動搖，一些投資者不再認為 12 月升息是板上釘釘的事情了。

雖然大多數聯準會觀察人士預計聯準會將在下周舉行的會議上宣布升息，但用於顯示市場升息預期程度的 CME 聯邦基金利率期貨卻顯示，目前市場預計下周不升息的機率高達 23%。

影響市場關於 12 月升息預期降溫的因素主要有兩個：一是 10 月以來的金融市場大起大落的過山車行情，令部分投資者相信聯準會將顧及到市場表現而按下升息暫停鍵；二是包括聯儲主席鮑威爾在內的官員表達了對於明年經濟增速放緩的擔憂。

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 此前指出，從聯準會主席和副主席等官員們傳遞的資訊來看，他們的口風出現了微妙的變化，聯準會的政策決定要看經濟數據。

雖然目前美國經濟數據並未出現顯著降溫跡象，但市場對於明年美國經濟增速放緩的警告聲越來越多了。

高盛認為，受金融市場狀況收緊和財政刺激效果消退的影響，2019 年美國經濟增速可能顯著放緩，但目前來看衰退風險無需擔憂，明年聯準會還將升息 4 次。

摩根士丹利認為，美國經濟增速明年將放緩至 2.3%，聯準會在今年 12 月、明年 3 月和 6 月三次升息後，將暫停升息以應對經濟下行風險。

有著「新債王」之稱的 DoubleLine Captial 的首席執行官 Jeffrey Gundlach 認為，在經濟走軟的時候如果聯準會仍執意升息，那麼就等於開啟「自殺模式」。

他解釋說，這種模式是說，在政府赤字占 GDP 比重不斷增長的同時有關部門仍在提高利率。通常情況下，當赤字擴大時，需要降低利率。

但 Jeffrey Gundlach 也提出，聯準會有可能暫停升息。「如果債券市場信任聯準會關於『依賴數據』的最新言論，那麼目前完全平坦的美債殖利率曲線預示着未來增長的放緩，並將限制聯準會升息的步伐。」

而在上周一，美債殖利率曲線短端 11 年來首次出現倒掛。

就在這種預期略顯分歧的時刻，一直對聯準會持續升息耿耿於懷的美國總統川普再開嘴炮。他在接受路透社採訪時稱，如果聯準會下周宣布升息，「那很愚蠢，但我能說什麼呢?」

市場影響

按照既定日程，聯準會將於 12 月 18 日至 12 月 19 日舉行為期兩天的議息會議。

對此，華爾街日報指出，就目前的情況而言，當聯準會下周真的升息， 那麼市場可能會對資產進行重新定價。一旦投資者削減甚至清空之前那些基於升息機率降低的倉位時，美國股市可能陷入動盪。

當然，從聯準會本身來說，它是希望升息不要引發大的市場波動的。所以，華爾街日報稱鮑威爾這次可能在記者會上不得不做一些手把手的預期指導工作，儘管他原本可能更喜歡投資者先聽一聽他說的話。