加拿大鵝摔入熊市 華為孟晚舟獲保釋也無助止跌

如果你想知道貿易紛爭下，會給企業帶來何種後果？你應該了解一下羽絨服製造商加拿大鵝 (Canada Goose) (GOOS-CA)(GOOS-US) 當前面臨的困局。

加拿大鵝股票過去連 4 日遭到拋售，週二 (11 日) 在紐約的股價收盤再跌 1.25%，收 55.26 美元，較本月稍早創出的歷史最高點 72.27 美元已經下跌 20%。在多倫多的股價則跌 1.36%，至 73.98 加元，較 12 月 4 日累計下挫逾 18%，較本月高點跌 20%。技術面上，這支股票正式跌入熊市。

加拿大鵝 11 日股價再挫

是什麼造成加拿大鵝的熊市？分析師能想到的理由，就是華為財務長孟晚舟在加拿大被捕。

第一上海證券駐香港策略師 Linus Yip 表示，加拿大拘留了華為首席財務官，而加拿大鵝則來自那裡。有些消費者可能會改變對品牌的看法，並選擇購買其他品牌，像中國國內品牌波司登。

相較於加拿大鵝的急跌，波司登 (3998-HK) 正在迎風高飛。自 11 月 28 日至今的 11 個交易日內，這支股票累計上漲 29.6%，寫下 5 年來最高。自去年年中至今，這支股票累計漲幅 200%。

其實在上週之前，加拿大鵝仍相當風光，是加拿大今年以來股價表現第 2 佳的個股。加拿大鵝有大約 2/3 的收入來自加拿大和美國，而中國是全世界規模最大的高端羽絨服市場，因此他們正努力打入中國市場。

他們今年在上​​海建立大中華總部，於雙 11 創下優異的銷售成績，正準備要在中國市場大展身手，卻因華為事件遭到打擊，因為社群媒體上充斥抵制的聲音，帶來了市場的擔憂。

同樣是加拿大品牌，IMAX Corp. 和 Tim Hortons Inc. 股價則未出現明顯變動。