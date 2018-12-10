高盛改口了！預計聯準會明年3月升息機率不到50%

此前一直對美國經濟持樂觀態度，並預計聯準會將在明年有四次升息的高盛，終於還是服軟了。

昨日，以 Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家在一份報告中寫道，該行認為聯準會在 12 月升息的機率達 90%，但明年 3 月升息的機率已降至 50% 以下。

之所以做出這樣的預測，Hatzius 指出，這是由於近期的經濟數據已經從「異常強勁」轉變為「僅僅是強勁」，不過他認為，仍有充分的理由支持三月份升息：

「即使在金融環境收緊的情況下，第第一季的經濟增長也仍應保持在趨勢之上。而在 12 月升息之後，基金利率也仍處於聯準會的中性利率預測範圍的最底端。」

值得注意的是，儘管高盛下調了對 3 月升息的預期，但對於聯邦基金利率期貨所反映的明年全年升息不到 25 個基點的預期，高盛認為也不太合理。因為美國經濟增速依舊處於長期勢力上方，失業率也在進一步下降，工資和物價通膨率則逐漸上升，6 月份的升息將持續到 2019 年底。

在高盛報告公布過後，美元指數快速走低。

其實在不久之前，Jan Hatzius 等人則是預計，2019 年聯準會將升息四次，比聯準會點陣圖顯示的三次還多。因為美國經濟繼續以高於長期趨勢的速度增長，失業率有望降至 3.5% 以下，這將使聯準會繼續走在升息的道路上。

他們當時評估了 1994 年以來的市場下跌發現，只有在其他金融環境指標也急劇惡化，或者經濟增長跌破長期趨勢水平的情況下，聯準會才會轉為寬鬆：

「雖然信用債利差最近有所增擴，但增長仍遠高於潛在水平。」

然而上周五，2018 年美國最後一次非農數據出爐，總體的就業數據、時薪環比增速等數據都低於預期。

路透社評論稱，美國 11 月就業增速有所放緩，月度薪資增速不及預期，暗示着美國部分經濟活動有所放緩，可能會加劇人們對美國經濟健康狀況的擔憂，並降低聯準會明年升息的可能性。

此外，聯準會多位官員近期關於未來升息路徑的表態也變得謹慎。

聯準會理事 Lael Brainard 認為，雖然美國經濟勢頭強勁，逐步升息短期內仍適用，但聯準會也有理由在 2019 年採取更為謹慎的態度。

而亞特蘭大聯儲主席 Raphael Bostict 提到，聯準會可能不必進一步大幅升息以在達到中性利率。他認為，確切的利率難以確定，但跡象表明聯準會已經接近中性利率。

聯準會三號人物、紐約聯儲主席 Williams 雖然預計美國經濟將繼續強勁增長，但也表示，將評估未來數據決定政策路徑。