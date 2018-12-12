曾有百人團隊模擬搜索器 Pichai：谷歌暫時沒有計劃進軍中國 

Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌 Google 執行長皮采 Sundar Pichai 週二 (11 日) 出現在美國國會委員會面前，對公司的行動進行了調查解說。眾議院司法委員會的許多問題都集中在 3 個主題：谷歌是否是一個有偏見的訊息來源、谷歌收集了多少關於個人的數據、以及谷歌是否將恢復其在中國的網路搜索服務。

在沒有確鑿證據的情況下，谷歌一再被指控扭曲網路搜索或撤銷其他訊息以扼殺保守派的觀點。消費者在谷歌上看到的網路鏈接或 YouTube 視頻自動建議的計算機模型設計為一個黑盒子。這種內置的秘密，加上許多美國谷歌員工的左派傾向，加劇了對谷歌訊息傾向的懷疑。Pichai 告訴專家組，「我們不參與黨派活動」。

不久前，美國政府也對谷歌進行了另一種偏見的調查，谷歌有利於自己的服務多過像 Yelp 這樣的競爭對手服務。

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對於再次進軍中國，Pichai 表示，谷歌「暫時沒有計劃」在中國重新啟動搜索引擎。美國立法人員和谷歌員工擔心如果重新進入中國的搜索引擎市場，該公司將遵守其互聯網審查和監管政策。

自 2010 年以來，谷歌的主要搜索平台已被中國封鎖，但還是一直試圖進入該國，該國擁有全球最多的智慧手機用戶。Pichai 對眾議院司法委員會提道，「現在，沒有計劃在中國開展搜索」。

但他補充說，谷歌內部「開發並研究了搜索的樣版。我們此計劃已經開展了一段時間了。據我所知，該項目曾經有超過 100 人團隊參與計劃」。

Pichai 說道，目前沒有與中國政府進行討論，如公司將搜索產品帶到中國，他將「完全透明」的與政府敘述。

8 月份給美國立法人員的一封信中，Pichai 表示，提供這樣一個搜索引擎會給中國帶來「廣泛利益」，但目前還不清楚谷歌是否可以在那裡推出這項服務。

Pichai 沒有透露谷歌如果重新進入市場將採取什麼措施來遵守中國法律。在民主黨代表 David Cicilline 的質疑下，Pichai 表示他將「樂意參與」討論立法，使聯邦貿易委員會能夠解決網路歧視性行為。

Cicilline 提道，「我很難想像你可以在目前的 (中國) 政府框架下在中國市場經營，並保持對價值觀的承諾，例如言論自由和個人隱私」。