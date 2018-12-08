聯準會理事：逐步緩慢升息在「短期內」仍合適

聯準會理事 Lael Brainard 周五表示，美國經濟勢頭強勁，逐步升息仍然適合現在的情況。

她說：「聯邦基金利率逐步上升的路徑為我們提供了時間來評估其影響。這種方法在短期內仍然適用，儘管政策路徑越來越取決於前景如何演變。」

Lael Brainard 的表態表明，她支持聯準會在本月升息。

不過，與聯準會主席鮑威爾相同，Brainard 也認為，聯準會有理由在 2019 年採取更為謹慎的態度。

Brainard 今日表示，逐步升息的方法在「短期內」仍然適用。而 9 月，她的表態是，繼續逐步升息在未來 1-2 年內適當。

Brainard 指出勞動力市場是經濟強勢的一個標誌，而潛在趨勢通膨的指標「仍然令人鼓舞。」

她表示：「經濟的最可能的路徑是積極的。儘管一些順風的因素正在消退，我們可能面臨一些交叉氣流。」

聯準會理事 Lael Brainard 表示，「我們現在的目標是通過維持經濟實現全面就業和通膨目標來維持擴張。」

她表示，聯準會目前的目標是通過維持充分就業和接近目標的通膨，來維持經濟擴張。

而雖然今日公布的非農數據大幅不及預期，但聯準會 12 月升息的步伐或許不會改變。

美國勞工部周五宣布，美國 11 月非農就業人口增加 15.5 萬人，遠低於預期值 19.8 萬人，也大幅低於 10 月前值 25 萬人。11 月美國失業率為 3.7%，與前值持平，也與 1969 年的水平相同。11 月平均時薪環比不及預期，年增率與預期持平，11 月每周工時略低於預期。

11 月非農就業報告公布後，美國聯邦基金利率期貨暗示，聯準會 12 月升息機率仍然高於 70%。如果聯準會選擇在 12 月不升息，這可能或驚動市場。投資者可能將此解讀為，聯準會對經濟的擔憂超過目前投資者的想象。

而同樣在今日，聖路易斯聯儲主席 James Bullard 表示，因為出現了殖利率曲線倒掛，聯準會可能考慮推遲今年 12 月升息。他成為第一個公開暗示 12 月可能暫停升息的聯準會高官。

Bullard 自稱對用貨幣政策來干預殖利率曲線並不感興趣。他表示，殖利率曲線不斷收窄，意味著市場認為聯準會在利率正常化方面走得太遠。基於需要控制通膨，聯準會現在的立場略微顯得鷹派。

Bullard 稱，美國經濟增速放緩，並逼近潛在增長水平。他並不認為美國經濟會在美債殖利率曲線倒掛後「數日或者數周」出現衰退。他說，現在處於、或接近中性利率水平。

『新聞來源／華爾街見聞』