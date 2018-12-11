台股盤前─華為事件偏空陰霾難散 看前低9616點支撐

台股加權指數昨 (10) 日開低走低，終場跌 113.34 點以 9647.54 點作收，成交量 982.53 億元，今 (11) 日開盤前，觀察到美股重挫後拉回翻紅，日韓股早盤則是狹幅整理，分析師指出，華為事件發展的後續發展不確定高，目前尚未見偏多的訊號出現，台股若跌破 11 月 13 日創下的前低 9616 點，不排除接下來恐直接下探 10 月低點 9400 點，盤面上偏空氣氛濃厚。

三大法人昨日均呈現賣超，合計達 116.12 億元，其中，外資和陸資賣超 90.53 億元，自營商賣超 14.65 億元，投信賣超 10.94 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1970 口至 6768 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 73 口至 36576 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2427 口至 1272 口。

美股方面，早盤道瓊狂跌近 500 點後，隨著科技股逆襲反彈，帶領美股四大指數走高，終場道瓊指數上揚 34.31 點或 0.14%，收 24423.26 點；S&P500 指數上揚 4.64 點或 0.18%，收 2637.72 點；那斯達克指數上揚 51.27 點或 0.74%，收 7020.52 點；費城半導體指數上揚 16.33 點或 1.41%，收 1174.19 點。

高通 10 日表示，已於中國法院的蘋果侵權裁決中獲勝，蘋果在中國遭禁售含 iPhoneX 之前的機種，這也表示，蘋果手機銷售動能，在中國將受到更大的衝擊。

相較於大立光、可成等蘋概指標廠 11 月營收均較 10 月衰退逾 20%，鴻海仍維持成長走勢，是蘋概族群中少數業績相對出色的業者。

華為財務長孟晚舟第二次的保釋聽證會於台北時間 11 日凌晨 2 點舉行，分析認為，基於目前雙方律師提供的材料和證據，孟晚舟被保釋的可能性不大。

而日本昨日首次就通訊設備採購方針展開討論，明確以保護資安的主軸，將華為、中興通訊排除在採購清單之外，日本三大電信商隨後響應，將不再採購華為和中興的現有和 5G 設備。

台灣工具機業遭中美貿易戰波及，11 月出口值跌破 3 億美元，是今年以來首次負成長，尤其銷往中國年減幅達 11%，年初各工具機廠及零件廠全面加班趕工盛況不再，部分中小型工具機廠 11 月起鼓勵員工每周五放特休假，實質周休三日。

11 月步入營收淡季，上市櫃公司營收創歷史新高者較上月的 94 家銳減至 67 家，也是今年來第 3 低，可留意到近半數是傳產股，又以生技股為最大宗。

分析師憂心華為事件後續恐怕還有未爆彈，不確定性持續籠罩著市場，操作面仍需相當謹慎。