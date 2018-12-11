美股盤後 – 瘋狂星期一！科技股甩尾助攻 道瓊暴跌500點後反彈

美股迎來瘋狂星期一 (10 日)，早盤道瓊狂跌近 500 點後，隨著科技股逆襲回漲，帶領美股四大指數走高。

週一 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上揚 34.31 點，或 0.14%，收 24423.26 點。

S&P 500 指數上揚 4.64 點，或 0.18%，收 2637.72 點。

那斯達克指數上揚 51.27 點，或 0.74%，收 7020.52 點。

費城半導體指數上揚 16.33 點，或 1.41%，收 1174.19 點。

S&P500 指數中，11 個板塊僅 3 個板塊上揚，資訊科技類股漲幅最大 (1.73%)，再來是健康護理股和公用事業，能源類股因油價下跌走低而重挫 (2.69%)，金融保險與電信服務跌幅次之。

臉書 (FB-US) 股價上漲 3.2%，亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 均上漲超過 0.6%。與此同時，蘋果盤中下跌超過 2%，收盤反彈至 0.66%。

部分 iPhone X 以下的舊款手機在陸禁止銷售。(圖：AFP)

週一高通告贏與蘋果。大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，並頒布部分 iPhone X 以下的舊款型號在陸銷售禁令。

蘋國供應商 Skyworks Solutions (SWKS-US) 與 Qorvo (QRVO-US) 無法倖免，分別下跌 0.19% 與 2.63%。

但隨著分析師看淡禁令影響與蘋果將提起上訴消息傳來，蘋果與其他尖牙股公司助攻美股回漲。

上週五 (7 日) 臉書在一連串醜聞後宣布庫藏股計畫救市，週一德意志銀行宣稱該公司股票極具吸引力後，臉書股價應聲大漲。

半導體類股走高，高通 (QCOM-US) 上漲 2.23%；AMD (AMD-US) 大漲 2.72%；Nvidia (NVDA-US) 大漲 2.88%；Intel (INTC-US) 大漲 2.10%；IBM (IBM-US) 上漲 1.50 %；美光 (MU-US) 下跌 1.44%。

銀行股表現持續動盪。美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.63 %；高盛 (GS-US) 下跌 0.50 %；富國銀行 (WFC-US) 下跌 2.90 %；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.90 %。

台股 ADR 幾乎上揚。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.22%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 0.23%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.49 %。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 週一日公布 11 月營收，達 983.89 億元，較 10 月下滑 3.1%，較去年同期成長 5.6%。

華爾街分析

市場交易員指出美股早盤拋售的部分原因，包括殖利率曲線平緩，以及英國延遲原訂週二 (11 日) 進行的脫歐表決，導致美股跌至當天的低點。同時，短期 2 年期公債殖利率與 10 年期公債殖利率之間利差收斂，預示著經濟可能放緩。

Newton Advisors 管理師 Mark Newton 在給客戶的一份報告中說：「波動性仍在繼續。股票在過去幾天劇烈逆轉前一周的反彈，現在已經達到了近幾個月來底部。」

Mark Newton 表示：「目前看到指數的大幅下跌將證實股市已經開始出現更大的修正，最終將導致熊市。」

俄勒岡大學經濟學教授 Tim Duy 表示：「華爾街的情況令人不快，反過來又對 2019 年的貨幣政策前景產生了相當大的不確定性。」

高盛 Jan Hatzius 提到：「我們認為 3 月升息可能性現已降至略低於 50%。」而短期美國利率期貨交易員認為，聯準會可能會在明年完全停止升息，甚至可能會削減借貸成本。

對美中貿易關係的擔憂也打壓了市場情緒，華為財務長孟晚舟因涉嫌違反美對伊朗貿易制裁禁令，遭加拿大逮捕拘留。

上週六 (8 日)，加拿大司法部對孟晚舟舉行保釋聽證會但未做裁決，聽證會於週二 (10 日) 台北時間凌晨持續。

美中貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週日 (9 日) 立場強硬，堅稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅，美股後市仍充滿不確定性。