【大慶證券】盤前分析－美股強彈 台股有望再戰9700點



◆盤勢分析

勞動市場成長趨緩、2 年期及 10 年期美國公債殖利率利差收斂，市場擔憂未來經濟成長放緩，加上高通在中國贏得對蘋果專利的訴訟，iPhoneX 以下的機種恐不得在中國販賣，導致昨日美國四大指數一度重挫，然而蘋果隨後主張專利僅套用在軟體非硬體，再次提起上訴，使得蘋果股價盤中反彈，加上臉書宣布實施庫藏股，激勵四大指數由黑翻紅。因中美貿易談判結果最晚需在 2019 年 3 月 1 日之前完成，華為事件持續延燒，恐有破局危機，美股後市仍充滿不確定性，加上英國延遲脫歐協議，整體國際局勢動盪，恐慌氣氛濃厚，短期間股市震盪恐加劇。

受到恐慌氣氛再度延燒，賣壓出籠，拖累亞股昨日也普遍開低，日韓股分別收低 2.12%、1.06%，台股則是開低走低，終場下跌 1.16%，收在 9647 點，成交金額僅 1005 億。以集中市場來看，昨日黑 K 回測區間震盪下緣，KD 持續下彎，且上檔尚有月線壓力，短線賣壓沉重，不過只要前低 9616 點不被有效跌破，後續仍有望以盤代跌，待國際緊張局勢緩和，市場擔憂情緒淡化後，台股有望重振旗鼓蓄勢反攻。

觀察盤面，受到 iPhoneXR LCD 供應商 - JDI 傳減產三成，新機需求疲弱影響，包括大立光、鴻海、可成、TPK-KY、GIS-KY、燿華等蘋概相關類股跌幅較深；先前熱門族群 - 被動元件、矽晶圓則持續走弱；雖昨日大盤重挫，但仔細來看，依然有些許亮點，基本面或未來展望樂觀類股昨日相對抗跌，如光通訊的光環、眾達 - KY 受到 5G 商轉在即，且因相關基礎建設較不受貿易戰衝擊，未來營運可期下，股價逆勢表態；IC 載板 - 欣興、南電盤中則延續上周攻擊力道，強勢上攻，雖尾盤遭逢賣壓，但依然小幅收紅；IC 設計的聚積、杰力、義隆也表現不俗；另外，11 月營收表現優異個股，如 COF 封裝的易華電、汽車零組件的皇田也相對表態。整體來看，擁有基本面及未來展望類股在盤勢動盪之際相對強勢，一旦盤勢回穩，均有機會率先止跌表態，因此可留意相關類股如 5G、電動車、PCB、散熱、COF 封裝，只要重要支撐不破，仍可逢低布局。

