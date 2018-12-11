〈華為CFO被捕〉華為CFO二次聽證會尋求保釋 日本電信商補刀拒向華為採購

12 月 1 日華為財務長孟晚舟因涉嫌違反美對伊朗貿易制裁禁令，並涉及銀行詐欺，而遭加拿大逮捕拘留。上週六 (8 日)，加拿大司法部對孟晚舟舉行保釋聽證會但未做裁決，聽證會於週二 (10 日) 台北時間凌晨持續。

法庭文件中寫到，孟晚舟遭美國指控涉嫌銀行詐欺，透過華為在伊朗的子公司 - 星通技術公司 (Sky ComTech) 誤導匯豐銀行將資金轉出該國。孟晚舟在 7 日聽證會上就已矢口否認這項指控。

華為及孟晚舟律師表示，該公司嚴格遵守美國和其他各方的適用法律、法規和制裁。

孟晚舟辯護律師稱，孟晚舟願意付幾百萬美元的保釋金、放棄兩本護照，並配戴 GPS 電子腳鐐來換取保釋。

該辯護律師提議，一系列高科技監控設備可以確保她不會潛逃，並稱孟晚舟罹患嚴重的高血壓，法庭應准許孟晚舟住在溫哥華家中，只要孟晚舟在保全司機和監護人陪同。

在法院宣誓證詞中，孟晚舟也堅持自己是無罪的，若被加拿大政府引渡至美國，她則將會在審判中抗議這些指控。

加國檢方先前表示，孟晚舟涉嫌銀行詐欺等遭美國通緝，聽證案後可能會引渡至美國受審，若罪名成立，最長可能在美國面臨 30 年的徒刑。

此事件曝光後，中國在上周末接連兩日召見加拿大駐華大使與美國駐華大使，要求加拿大立刻放人，否則將有嚴重後果。

美國以國安為由要求歐盟在 5G 技術上排除華為。(圖：AFP)

華為是世界上最大的電信硬體公司之一，從網路到手機都有涉獵，具全球的影響力。孟晚舟的逮捕行動已擾亂全球市場，並重燃美中間貿易緊張局勢。

美國以安全為由要求歐盟在 5G 技術上排除華為，英國、德國陷入兩難決擇，除了加拿大和英國外，美、澳、紐在內的五眼情報網 (Five Eyes) 成員已禁用華為設備。

日本四大電信營運商向華為說不

日經亞洲評論》週二 (11 日) 報導，日本計劃禁止政府購買華為和中興設備，以防範情報洩密和網路攻擊。日本三大電信營運商 (NTT DoCoMo、KDDI 和軟銀) 亦跟進不採購華為與中興這兩家公司的電信設備。

將於明年成為日本第四大無線運營商的電子商務公司樂天 (Rakuten) 亦迴避中國，表示沒有計劃使用中國的電信設備。該公司將使用諾基亞產品用於其 4G 網路。

日本三大電信之一的軟銀 (Softbank) 已使用華為的基地台，宣布跟進後，將分階段替換為歐美產品。此前該公司員工擔憂，若日本政府進行規範，恐將推遲 5G 導入時程。

類似「國安危機」擔憂使得華為在美國市場與其他市場備受打擊，華為一再否認遭到中國政府掌控，稱中國政府對該公司沒有影響力。