盤前財經大事搶先讀2018年12月11日

今日操盤前瞻

法說會：亞泥、幸福、麗正、高林、農林、智原、欣興、敦泰、事欣科、達興材料、久元、聯嘉、大中、神盾、霈方、致新、宏捷科、南茂

新股掛牌：三能 - KY

減資後新股掛牌：聲寶

增資股上市：均華

瘋狂星期一！科技股甩尾助攻 道瓊暴跌 500 點後反彈

美股迎來瘋狂星期一 (10 日)，早盤道瓊狂跌近 500 點後，隨著科技股逆襲回漲，帶領美股四大指數走高。S&P500 指數中，11 個板塊僅 3 個板塊上揚，資訊科技類股漲幅最大 (1.73%)。閱讀全文...

梅伊推遲脫歐協議投票 英鎊跌幅加劇

由於擔心英國國會如期表決將陷入無可避免的失敗，英國首相梅伊 (Theresa May) 週一 (10 日) 試圖穩定軍心，宣布推遲英國脫歐議會的投票。英鎊短線震盪後繼續下滑。閱讀全文...

〈中國禁售 i 鳳〉高通打贏蘋果！在陸禁售 iPhone 6s 至 iPhone X 手機

高通與蘋果長期因專利技術問題對薄公堂，週一 (10 日) 高通打贏蘋果，大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，並頒布在陸禁售部分 iPhone 型號。然而，該項裁決不包括蘋果 9 月份推出的最新 iPhone 型號。閱讀全文...

鴻海 11 月營收破 6000 億元 創歷史次高 月增 2% 年增 5.6%

鴻海 (2317-TW) 公告 11 月營收突破 6000 億元，來到 6014.41 億元，創下歷史次高、歷年同期新高，月增 2%、年增 5.6%，累計前 11 月營收 4.68 兆元，續創歷年同期新高，年增 16%。閱讀全文...

華為風波 全球供應鏈都是受害者

繼美國、澳洲、紐西蘭等國陸續宣布禁用中國華為的 5G 設備之後，日前也傳出日本政府機構與自衛隊，基於資安理由，將華為與中興的網路設備，排除在採購案外。然而，受到打擊的，不只華為與中興，全球的電子零組件供應商，幾乎都難逃波及。閱讀全文...