梅伊推遲脫歐協議投票 英鎊跌幅加劇

由於擔心英國國會如期表決將陷入無可避免的失敗，英國首相梅伊 (Theresa May) 週一 (10 日) 試圖穩定軍心，宣布推遲英國脫歐議會的投票。

英國當地時間週一 (10 日) 下午 3:30 (台北時間下午 11:30)，梅伊證實推遲了英國脫歐議會的投票，英國脫歐失序陷入混亂，英鎊短線震盪後繼續下滑，台北時間週二下午 1:00 英鎊兌美元匯率跌幅近 1.5%，摜破 1.26 關口，暫報 1.2563。

英鎊兌美元走勢圖。(圖：INVESTING)

目前的英國脫歐草案有一項爭議是有關於「愛爾蘭邊境問題」。目前版本將確保北愛爾蘭和愛爾蘭間不設「硬邊界」的「邊境保障安排」(backstop)，擁有一個「開放式結局」，而成為一個「持久性的」解決方案。

這意味著英國需變相和歐盟進行關稅結盟，以避免北愛與愛爾蘭間出現硬邊界，但這有可能提升英國無限期留在歐盟海關聯盟的風險，相當於「假」脫歐，嚴重偏離先前公投本意，引發英國國會強烈反彈。

此外，梅伊反對者也希望，她對英國與歐盟達成自由貿易協定的能力做出更強有力的承諾，停止支付 390 億英鎊的天價分手費。

許多反對英國脫歐的民眾也不贊同脫歐，認為這將減少英國與世界貿易的便利性、推阻全球人才，並增加生活成本。

英國在 2016 年 6 月以 52% 的過半公投比例決議脫歐，預計將於 2019 年 3 月 29 日正式脫歐。梅伊先前聲稱目前的英國脫歐協議是最佳的可行協議。

梅伊表示將和歐盟其他國家領袖會面，釐清國會針對脫歐協議提出的各項疑慮，取得歐盟的進一步保證。

然而，週一上午，歐盟發言人安德瑞娃 (Mina Andreeva) 表示：「歐盟與英國將不會重新談判，我們的立場不會改變。」。

歐盟法院同時表示，英國政府可以在未徵求其他歐盟成員國意見的情況下，單方面撤銷脫歐決定。

英國脫歐議會投票被視為英國首相梅伊政治生命的豪賭，梅伊最慘的命運是面臨下台，若英國脫歐協議表決失敗，英國可能進行無協議脫歐或 2 次公投。