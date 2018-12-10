華為風波 全球供應鏈都是受害者

繼美國、澳洲、紐西蘭等國陸續宣布禁用中國華為的 5G 設備之後，日前也傳出日本政府機構與自衛隊，基於資安理由，將華為與中興的網路設備，排除在採購案外。然而，受到打擊的，不只華為與中興，全球的電子零組件供應商，幾乎都難逃波及。

華為智慧型手機產品 (圖片來源：AFP)

根據顧能 (Gartner) 調查，華為在 2017 年，花費約 150 億美元購買半導體，只略少於三星和蘋果，與和惠普、戴爾、聯想集團相當。

Bernstein 分析師 Mark Li 表示「華為是技術元件和半導體的最大買家之一，掌握了超過 27% 的通訊設備市佔，還有全球超過 14% 的智慧型手機市場」。

華為是台積電的大客戶，佔了台積電 10% 的營收。同時，也是日月光的主要客戶。每年自 JDI、LG、京東方購買 2 億組面板；也向大立光、舜宇光學採購數十億組的相機鏡頭。包含 33 家美國企業也是華為的供應商，有高通、英特爾、Qorvo、Skyworks 和 Xilinx 等知名企業。日本企業則有索尼、TDK、村田製作所等。

近年來，華為在日本的行動電話網路基地台，還有智慧型手機的市占率正逐年增加。華為每年在日本的電子零組件採購額，也約達 5 千億日圓。

根據日本調查公司 MCA 的統計顯示，2017 年時，華為在日本的基地台市佔率達到 13%。最大的賣點是那低於日本設備商 4~5 成的價格，讓市佔率約達 18% 的 NEC 和富士通，地位飽受威脅。加上華為的淨利潤高達 NEC 的 17 倍，研發費用更為 13 倍。研發上更不斷的展現實力，讓各家廠商如臨大敵。

目前日本的三大行動電話營運商中，第 2、3 名的 KDDI 與軟銀都有採用華為的 4G 機地台設備。上週四 (6 日) 才發生大規模通訊障礙，即將在 12 月 19 日股票上市的軟銀集團 (JP-9984) 旗下子公司「SoftBank 株式會社」(SoftBank Corp.)(JP-9434)，未來在 5G 設備採購的動向也備受關注。如果日本政府禁止使用華為的 5G 設備，勢必將對軟銀的 5G 服務推出時程造成衝擊。

此外，日本行動電話服務龍頭的 NTT DoCoMo 也在近年的 5G 驗證實驗中與華為合作。影響層面可說相當的廣。

計劃在 2019 年 10 月加入行動電話業務戰局的樂天則表示，「不會使用中國製造商生產的基地台」。

全球智慧型手機市佔第 2 的華為，如果像過去的中興通訊一樣遭受到美國政府的制裁行動，其廣大用戶們也都將受到影響。影響層面將包含系統營運商及一般消費者。當然還有上面提到的供應商們。

村田製作所社長村田恒夫表示「目前市場上認為被排除的是，與政府機關相關的設備採購案。在情勢仍不明朗的情況下，會密切關注後續的發展」。