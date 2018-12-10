中信金：江丙坤曾任金控最高顧問 將全力協助家屬處理後事

中信金控 (2891-TW) 表示，今 (10) 日晚上接獲通知，曾任中國信託金控最高顧問的日本東京之星銀行董事長江丙坤於晚間 7 時病逝於台北馬偕醫院，享壽 87 歲。中信金控全體同仁聞此噩耗，深感驚愕與悲痛，將全力協助家屬處理後事。

中信金控表示，江丙坤董事長於 2012 年擔任中信金控最高顧問，借重江丙坤最高顧問於臺、日的耕耘，2013 年中信金控併購東京之星後，邀請江丙坤最高顧問出任東京之星董事長，結合臺、日雙方優勢，帶領東京之星轉型，儼然成為臺、日產業成功合作的典範。

中信金表示，江丙坤董事長為臺灣最具國際影響力的經貿外交家之一。有鑑於臺、日關係於 1972 年斷交後僅以民間及經貿關係方式持續耕耘，江丙坤董事長與中信金控創辦人辜濓松等重量級領袖代表於 1999 年共同推動成立「三三企業交流會」，為提供政府建言的重要管道。

中信金控創辦人辜濓松與江丙坤董事長相識相交超過四分之一個世紀，兩人攜手協助臺灣經貿外交，結下如家人般的情誼。2012 年中國信託商業銀行上海分行成立，時任海峽交流基金會董事長的江丙坤董事長更親自出席相關活動。

中信金表示，江丙坤董事長憑藉豐富的人脈網絡及靈活的外交手腕，積極於國際外交場合貢獻己力，獲得各界高度肯定。包括 1996 年中華民國管理科學學會授予「管理獎章」、1997 年獲李登輝總統頒授「一等功績獎章」、2012 年獲馬英九總統頒授「一等景星勳章」、2015 年榮獲日本政府頒發象徵企業界最高榮譽「旭日重光章」，也是繼中信金控創辦人辜濓松之後，第三位獲頒「旭日重光章」的臺灣傑出領袖。