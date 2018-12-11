〈雙12網購節來了〉網購業Q4強強滾 各業者銷售已至少成長4成

雙 11 購物節推升富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 和創業家 (8477-TW)11 月合併營收均創單月新高紀錄，隨著雙 12 年終大檔登場，蝦皮購物表示，訂單已年增近 40%，Yahoo 奇摩購物則年增達 2 倍，樂天市場也估，整體業績年增達 50%，富邦媒更力拚雙 12 單日業績年增 1 倍，電商業者的第 4 季業績表現樂觀。

富邦媒指出，雙 11、雙 12 不僅電商激烈競爭，同時也炒熱整體消費市場的氛圍，連帶品牌與供應商、銀行、支付平台和宅配運輸業者等紛紛投入戰場搶商機，由於雙 12 適逢年底聖誕、跨年和尾牙送禮旺季，力拚雙 12 單日業績年增 1 倍，第 4 季營收創同期新高可期。

蝦皮購物說明，《12.12 生日慶》自 11 月 26 日開跑後，訂單數持續穩定成長，截至 12 月 5 日訂單已較去年同期成長近 40%，尤其耶誕相關商品買氣成長超過 20%。

蝦皮說明，居家生活用品每年都是蝦皮購物年度最暢銷前 3 大品類，由於消費者線上購買居家生活用品時，最重視「高質感」、「高 CP 值」及「風格感」，希望透過導入質感好物品牌，持續擴大居家版圖布局，12 月再引進「Marais 瑪黑家居選物」獨家進駐蝦皮商城。

Yahoo 奇摩購物中心則指出，雙 12 正好搭上年底尾牙期間，3C 品牌日銷售年增 30%，手機動能最好，日銷千隻，尤其 iPhone 系列銷售最好，同時，也有不少消費者添購大家電，國際牌電冰箱日銷數十台，洗衣機相較於平日成長 1.8 倍。

另外，根據樂天市場觀察，近 2 周來「智慧家電」和「除溼」等相關關鍵字搜尋量增加 50%，使相關商品品項數成長 30%，下單量超過 30%，加上適逢樂天市場年末最大檔 Super Sale 期間，大量店家趁勢特價，業績較 2 周前增加 40%，預估整體業績可年增 50%。