高通打贏蘋果！在陸禁售iPhone 6s 至iPhone X 手機

高通與蘋果長期因專利技術問題對薄公堂，週一 (10 日) 高通打贏蘋果，大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，並頒布在陸禁售部分 iPhone 型號。

週一大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利：一項涉及圖片編輯，另一項涉及觸控螢幕的手勢專利。高通公司稱，這只是高通公司在幾個國家的爭議中使用的一系列專利中的兩項。

該法院還發布「蘋果在陸禁止銷售 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X」的禁令聲明。然而，該項裁決不包括蘋果 9 月份推出的最新 iPhone 型號。

蘋果 9 月份最新 iPhone XS / XS Max、XR 型號不受此禁令影響。(圖：AFP)

高通與蘋果之間的專利侵權訴訟戰火延續近兩年，相互提起十多起訴訟案件，戰場擴及全球。這項裁決是蘋果與高通專利授權費用的爭議之一，高通稱蘋果在沒有支付專利費用的情況下使用其智慧財產權，同時拒絕支付賠償。蘋果認為其前供應商不公平地利用晶片最大供應商的地位，強制蘋果支付不公平的專利授權費用。

高通在聲明中提到：「我們非常重視與客戶的關係，很少訴諸法院尋求幫助，但我們也始終堅信保護知識產權的必要性。」

蘋果週一聲明指出，中國客戶仍可購買所有 iPhone 型號，iPhone 目前與 iOS 12 作業系統搭售，已更新軟體系統，因此並未違反有關專利，認為高通聲稱所擁有的三項專利，其中一項已經失效，公司將繼續透過法律途徑解決。」

蘋果已對該禁令範圍提出質疑，稱其僅適用於在較舊作業系統上運行的 iPhone。

然而，目前尚不清楚此類禁令何時生效，消息傳出後，蘋果中國官網週一仍發售 iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus，但蘋果其他受影響的型號傳已直接停售：iPhone 6S、iPhone 6S Plus 和 iPhone X。

中國是蘋果重要銷售市場之一，佔蘋果營收 iPhone 三分之二左右，大多數都是在中國組裝，高通這次打贏中國官司，將大大影響蘋果的中國市佔與營入，iPhone 供應鏈將大受影響。

週一蘋果 (AAPL-US) 股價下跌近 2%，本季已下跌了 26%；高通股價上漲 3%。