低價版Model 3明年中推出？馬斯克：猜猜罷了 準時非我強項

特斯拉 (TSLA-US) 馬斯克 (Elon Musk) 本週才信誓旦旦稱明年年中就會推出 35000 美元的 Model 3，但現在又改口了。

在週日 CBS 的《60 分鐘》節目上，馬斯克稱市場盼望已久的 35000 美元 Model 3 將「再過 5、6 個月」推出，此與馬斯克在 10 月財報法說會上的說法相差無幾。

當時他稱，「還有更多地方要努力，我們可能不到 6 個月的時間會完成，那是我們的使命。」他意指必須在推出 Model 3 之前，讓該車在毛利上有利可圖。

但在《60 分鐘》上，馬斯克卻改口稱那並非堅定的承諾，「只是我的猜測。」

馬斯克接受 Lesley Stahl 訪談時表示，就算沒能在最後期限前完成，也不應該視為有意誤導大眾。

「準時不是我的強項，但是不能因為我很不會預測日期，就說我不誠實。」

特斯拉 10 月時宣布推出「中程版」Model 3，該公司仍在努力提高產量，以滿足更廣泛的海外市場，這可望支撐特斯拉利潤，因為這款車的海外售價較高。

特斯拉近期開始接受 Model 3 的歐洲訂單，預計 2019 年初期開始交車。

該訪談中，馬斯克也提到他「並不尊重」SEC，近期 SEC 甫與馬斯克達成證券詐欺訴訟的和解。SEC 不願回應。

他也提到特斯拉新任執行長無法真正控制他，因為作為最大股東「我可以要求股東投票，並得到我想要的東西。」

近期特斯拉股價大概持平在 358 美元水準，今年迄今漲幅約 16%。