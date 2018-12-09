馬斯克的噩夢：特斯拉車主蜂擁購買保時捷電動車

對於高端電動車粉絲來說，2019 年，會是高潮不斷的一年。捷豹的純電動跑車 型 SUV I-Pace 已經面世，奧迪首款純電動汽車 e-tron SUV 將於第二季上市，賓士也有首款純電動 SUV EQC。

保時捷也不甘落後，首款全電動跑車 Taycan 正在靜待買家，對特斯拉來說，這不是什麼好事情，因為對 Taycan 最感興趣的群體，正是特斯拉的車主。

CNET 報導稱，保時捷北美公司總裁及 CEO Klaus Zellmer 稱，這款電動跑車收到的預訂單數「非常驚人」：「如果所有預訂的客戶都購買了這款車，我們第一年就能賣光」。

Klaus Zellmer 並未透露具體的訂單數，不過他表示，大量的預訂客戶，並不全是保時捷的老主顧。預訂 Taycan 的客戶中，超過一半的客戶都不曾購買保時捷產品。「從我們的消息來看，他們都是其他品牌的顧客，比如奧迪，寶馬，或是梅賽德斯奔馳。排在第一的是特斯拉，這是很有趣的事情，因為這證明有興趣購買特斯拉的人，他們的好奇心明顯是不會得到滿足的。」

傳統車企紛紛轉型、發展電動汽車和自動駕駛技術，先驅特斯拉的地位遇到了重大挑戰。雖說第三季特斯拉交出了不錯的業績成績單，Model 3 交付量環比大增 203.8%，自由現金流轉正並創下 15 年新高的 8.81 億美元，但市場仍然不乏擔憂。執掌綠光資本的 David Einhorn 就表示，第三季已經是特斯拉的巔峰狀態，該公司已經透支了客戶的大部分需求。

Quartz 還提到了保時捷相對於特斯拉的一個關鍵優勢：保時捷不會輕易推遲交付。在保時捷最初的計劃中，Taycan 的年產量預計是 20000 台，而保時捷 CEO Oliver Blume 本月對德國媒體 WirtschaftsWoche 表示，公司有意提高這一數目——「如果 Blume 釋放了這一信號，他就有能力做到。」類似 Model 3 那樣的危機，或許不太可能發生在 1948 年開始造車、2002 年開始生產 SUV 的保時捷身上。

不過也有分析師仍然看好特斯拉的先發優勢。今年 9 月，伯恩斯坦分析師 Toni Sacconaghi 分析電動車市場狀況後認為，特斯拉仍是「無與倫比的品牌」，公司受到的競爭壓力有些被誇大了，主要的對手至少要到 2020 年才會進入市場。

今年以來，受到 Model 3 生產困境和馬斯克怒斥投資者、放言私有化等一系列事件的影響，特斯拉股價大幅波動。截至上周五收盤，特斯拉年內累漲 15%。

『新聞來源／華爾街見聞』