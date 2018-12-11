記憶體晶片後市危急！美光目標價慘遭三間機構下修

在 10 月份時，海納國際集團的分析師 Mehdi Hosseini 將記憶體晶片大廠美光科技 (MU-US) 股價目標價格大舉下調 40%，該分析師於週一 (10 日) 再次調降美光的目標價格，並重申對其「中性」評級。

Hosseini 在 12 月初時，將美光目標價格下調至每股 45 美元，他預估伺服器和智慧型手機的記憶體晶片需求將持續惡化，因此在週一 (10 日) 再度下修目標價格至每股 50 美元。

美光股價日線走勢圖

金融服務公司 KeyCorp 的分析師的看法類似，認為半導體行業面臨庫存過高以及訂單弱於預期的情況，因此將美光目標價格從每股 73 美元下修至 61 美元，儘管如此，該機構對美光仍給予「優於大盤」的評級。

Hosseini 在週一的報告中指出，「我們正在降低 2019 年和 2020 年的 DRAM 和 NAND 快的位元出貨量預期，主要由於伺服器和行動設備需求疲弱，我們預計 2 月和 5 月季度的出貨量將下滑，我們更新預測代表著，市場可能面臨重大下行風險。」

由於投資者擔憂半導體市場的下行風險，美光股價今年以來下跌約 20%，10 日收於每股 34.80 美元。

DRAM 主要用於桌機和伺服器，NAND 快閃記憶體通常用於智慧型手機與筆電的 SSD。



Hosseini 同時下跌截至 2 月的季度每股純益 (EPS) 預期，將 EPS 預期從每股 1.91 美元下調至 1.63 美元，並將 2019 財年全年 EPS 預期從 7.30 美元下修至每股 6.66 美元。美光預計在 12 月 18 日公佈財年第 1 季財報。

美銀 (Bank of America) 分析師在週五 (7 日) 亦下修對美光的目標價格，從每股 85 美元大幅下調至 55 美元，但仍重申對其「買入」的評級。