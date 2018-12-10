花旗下調目標價至200美元 蘋果盤前股價跌逾0.5%

花旗 (Citi) 以「貿易戰不利科技股」為由，將蘋果 (AAPL-US) 目標價下調至 200 美元；受此消息影響，今 (10) 日美股盤前，蘋果股價跌逾 0.5%。

台北時間週一晚間 9 點 30 分，Investing.com 報價顯示，蘋果盤前股價下跌 0.52%，至 167.61 美元。

蘋果盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

第 4 季以來，蘋果股價累計已下跌約 25%。

根據 CNBC 報導，花旗分析師於報告中寫道，本月 iPhone 新機銷售表現，應可符合公司預期。

但分析師強調，若中國市場開始抵制 iPhone，將對蘋果營收，造成重大影響。

分析師稱，假如蘋果營收成長，放緩至每年 2% 到 3%，其股價恐進一步跌至 125 美元。

花旗將蘋果目標價，從 240 美元，下調至 200 美元。

美中貿易戰，已對科技股造成傷害，華為事件更使美國產品，在中國市場處境堪慮。

深圳甚至有科技業者，透過公告宣布，公司產品設計，優先使用華為的晶片方案；若員工購買華為或中興的手機，公司會提供 15% 的補貼，如果購買蘋果手機，將被處罰。

中國外交部副部長樂玉成，近期接連召見加拿大駐北京大使麥家廉，以及美國駐華大使布蘭斯塔德，針對華為首席財務官孟晚舟被拘押一事，提出交涉並表達強烈抗議。

中國外交部呼籲，加國應立刻釋放孟晚舟，確實保障當事人的合法、正當權益，否則必將造成嚴重後果，「加方要為此承擔全部責任」。