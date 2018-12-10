全球史上第二大IPO：軟銀預計將融資235億美元

軟銀集團將在日本有史以來規模最大的 IPO 中募資 235 億美元。在全球範圍內，其募資規模僅次於 2014 年上市的阿里巴巴。外界普遍認為，此次募資將使軟銀完成從國內電信公司向全球科技投資者的轉型。

軟銀周一公布其 IPO 價格——1500 日元。其是首家在日本上市卻沒有定價區間的公司。公司表示「（對股票）的需求遠遠超過了發行的數目」。公司股票將在 12 月 19 日在東京交易所交易。

軟銀稱， 其將出售所有為超額需求而預留的額外股份，這使得其募資規模僅次於 2014 年上市的阿里巴巴，後者創造了 250 億美元的 IPO 募集紀錄。

軟銀控制着全球最大的科技私募基金——總規模近 1000 億美元。其投資一系列初創公司，從小型遊戲製造商到出行巨頭 Uber。

此次 IPO 公司出售近 20 億股股票，這引發市場對於供應過剩的擔憂，尤其是人們普遍認為軟銀是一家成熟的企業，增長前景有限。

消息人士稱，公司將逾 80% 的股份分配給日本國內散戶投資者。為了激發人們的興趣，該交易的國內主承銷商展開了一場前所未有的營銷活動——其中包括日本首家為私人公司 IPO 製作的電視廣告。

但券商表示，僅憑軟銀的股息，它們就能吸引足夠多的投資者——其股息為 5%，為日本最高水平。

公司本次 IPO 前後可謂風波不斷。

就在幾天前，這家日本用戶數量第三的行動電話網路提供商遭遇了罕見的全國性服務中斷。但軟銀表示，此次中斷不會影響其盈利或股息預期。

此外，消息人士透露，日本政府計劃禁止政府從中國製造商華為技術有限公司購買電信設備。而軟銀與華為有著長期的合作關係，包括聯合試驗第五代 (5G) 網路技術。

而在準備 IPO 的前期，公司私募基金最重要的投資者的沙烏地阿拉伯王儲捲入記者被殺案，使得外界對公司頗有微詞。沙烏地阿拉伯是軟銀願景基金最重要的金主，貢獻了近一半的資金。