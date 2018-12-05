軟銀願景基金將在上海設立中國第一個辦公室

根據路透社的消息來源指出，日本軟銀集團 (9984-JP) 的願景基金 (Vision Fund) 正在中國當地招募人才，準備籌組投資團隊在中國成立辦公室。

消息人士指出，明 (2019) 年願景基金將首度在中國設立據點，地點選在上海。今後也計畫在北京和香港設新據點。計畫將招募共 20 名員工。

另外，消息人士也指出，軟銀在今年聘用曾任香港私募基金投資公司 Silver Lake 常務董事、後來自行創業的 Eric Chen，來擔任願景基金中國團隊的負責人。

根據 LinkedIn 上的 Eric Chen 個人檔案，Eric Chen 在今年 3 月以合夥人的身分加入設在舊金山，負責監督願景基金的軟銀投資顧問團。而當事人未對此消息作任何評論。

在去年 5 月共募得 930 億美元的願景基金，投資人包括沙烏地阿拉伯與阿布達比的主權財富基金、蘋果、高通、富士康，與甲骨文等科技公司。先前，軟銀更向媒體表示，近期會有千億美元預算的投資打算。

願景基金今年已經在印度及沙烏地阿拉伯成立辦公室。在印度已經投資 50 億美元在次世代科技上面，而沙烏地公共投資基金 (PIF) 則是願景基金的最大外資。

而軟銀在中國也有很大的存在感。孫正義社長在 2000 年時，就已經投資了中國阿里巴巴集團。而在 2013 年之後，更向叫車服務的滴滴出行 (DiDi) 等中國企業，投資了 130 億美元。

部分資料更透露了，願景基金也有投資中國的貨車叫車平台「滿幫集團」、醫療平台的「平安健康醫療科技」、提供新聞 APP「今日頭條」與短影音 APP「TikTok」(抖音短視頻) 的北京「字節跳動科技」(ByteDance)。

TikTok (圖片來源：APF)

字節跳動在 2018 年 8 月時，估計其價值已達到 750 億美元，成為全球最大的獨角獸企業。

此外，願景基金在今年 7 月，也投資了共享辦公室服務龍頭的美國 WeWork 在中國的法人。