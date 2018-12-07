IPO當前掉鏈子！軟銀行動業務當機引發巨大混亂

還有不到兩周的時間就要 IPO，但軟銀的行動業務卻突然 bug 了！

12 月 6 日，軟銀集團為旗下行動電信部門出現長達四個半小時的全國多地區網路故障，導致數千家公司和數百萬部手機的數據服務中斷，日本各行業一度陷入混亂。

據日經報導，捷星日本航空的 7 個航班在成田機場延誤長達 15 分鐘，因為在登機口檢查機票的便攜式設備是通過軟銀的網路運作，故障導致航空公司不得不進行人工檢查；同時，鐵路乘客也無法利用行動 app 購買新幹線車票；物流公司 Sagawa Express 的司機們也無法訪問行動設備上的回收請求或再交付資訊；而前往東京迪士尼樂園的遊客更是無法在智慧型手機上顯示出其購買的電子門票……

目前，鑒於電力中斷造成了如此具有破壞性的狀況，日本內閣大臣 Yoshihide Suga 稱，政府已將其列為「嚴重事件」。

而對於此次網路中斷的原因，軟銀髮言人向路透表示，是源於高速無線 LTE 網路（即 4G）的交換問題，而這影響了全球範圍內的愛立信 (Ericsson) 電信設備。愛立信發言人隨後提到，該公司將與軟銀共同努力防止這類事件再次發生。

不過《華爾街日報》指出，這次全國性的網路故障，將為令即來臨的軟銀行動電信部門 IPO 蒙陰。

在上月末軟銀提交的監管文件中提到，12 月 19 日，軟銀電信部門將在東京股票交易所進行 IPO(首次公開招股)，有望籌資 210 億美元。目前，軟銀暫定以每股 1500 日元的價格發行 16 億份股票。12 月 10 日，軟銀將確定最終的價格。

本周四，彭博社還援引知情人士稱，軟銀集團旗下電信部門上市發行的 2.65 兆日元股份已悉數認購，其中包括超額配售股。上述知情人士還透露，得益於日本和海外市場上散戶投資者的強勁需求，承銷商有望在周三之前完成全部的認購。目前，經紀商正在接受來自散戶投資者的更多訂單。

公開資料顯示，軟銀的行動電信部門擁有約 4000 萬用戶，是當前日本第三大網路營運商。