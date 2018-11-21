摩根大通預計美國經濟放緩 明年增速不足2%

摩根大通經濟學家在最新發布的研報中預測，隨著財政、貨幣對經濟刺激效果的逐漸消退，以及貿易政策的負面拖累，明年美國經濟增速將出現較大幅度的放緩。

摩根大通指出，在 2019 年內，美國經濟將出現的變化有：聯儲升息至 3.25%-3.5%，經濟增速由今年第四季的年增率 3.1% 大幅放緩至 1.9%；在經濟降溫的同時，通膨和工資卻會保持上漲。

摩根大通預測，經濟增速並不會在 2019 年初就開始大幅下滑。在該年的第第一季和第第二季，增速將分別保持在 2.2% 和 2%，而到了第第三季和第第四季，經濟增速將下降至 1.7% 和 1.5%，自 2017 年第一季以來第一次跌至不足 2%。

通膨方面，以核心 PCE 來測算，2019 年美國物價將以 2.3% 的速度增長，略超美國 2% 的目標通膨率。

能源價格下跌和美元走強是抑制通膨增長的因素，但政府從增加關稅中獲得的額外稅收收入可能會帶來通膨壓力。

2018 年內，美國消費者從國內減稅政策中獲益 1200 億美元，而隨著美國對中國進口產品加征 25% 的關稅，明年將有超過 1000 億美元的財政收入增加，這 1000 億美元又將大部分落入消費者手中。摩根大通預計，這種影響要麼通過貨幣政策來吸收，要麼通過進出口產品生產廠商的利潤來吸收。

同時，今年美國國內的稅改為企業帶來了更低的稅收成本，但隨著長期利率的不斷上升，這種效果將會在明年逐漸減弱，企業利益收到侵蝕。伴隨著勞動力市場的緊縮，企業的工資成本也將增加。因此，2019 年可能會出現企業利潤率下滑的現象。

此外，摩根大通特別指出，美國對外的貿易政策在 2019 年將成為明顯拖累經濟的一個麻煩。

貨幣政策方面，摩根大通預計除今年 12 月升息之外，2019 年聯準會還將迎來三次升息，潛在的通膨壓力將使聯準會在 2019 年內升息至 3.25%-2.5%，略高於 3% 的中性利率，貨幣政策接近中性立場。

如果明年全球經濟出現風險，或美元大幅走強，則聯準會升息次數亦可能在此基礎上有所減少。

此次摩根大通的預測與本周一高盛經濟學家發布的預測結果基本一致。華爾街見聞曾提及，高盛經濟學家在其發布的研報中預測，受金融市場狀況收緊和財政刺激效果消退的影響，2019 年美國經濟可能由 3.5% 顯著放緩至 1.75%，同時聯準會將升息至 3.25%-3.50%。