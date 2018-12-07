需求未降＋匯率助攻 世界11月業績佳 Q4有望締新猷

8 吋晶圓代工需求持續強勁，以及較佳的匯率，龍頭廠世界先進 (5347)11 月營收創下單月歷史第三高，展望整個第四季，世界先進預估，有望創下單季營收新高，而 12 月營收不排除持續再走高。世界先進 11 月合併營收 25.85 億元，不單較 10 月營收 25.25 億元，月增 2.38%，也比去年同期成長 25.09%，同時也創下公司單月營收的歷史第三高；世界先進副總曾棟樑補充，11 月業績表現不錯，部分受惠於有利的匯率。



累計世界先進今年前 11 月合併營收約為 263.33 億元，與去年同期 226.87 億元相較則約成長 16.07%；而公司自估第四季營收將落在 76-80 億元，創下單季營收的歷史新高。