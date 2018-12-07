全國電DC殺進北市一級戰區 南京松江店開幕 明年總營收貢獻拼倍增

全國電 (6281) 副品牌 Digital City 全台第 5 家門市落腳台北市一級戰區，週五 (7 日) 南京松江店正式開幕。總經理林政勳指出，第 6 處據點將在下月於台中逢甲商圈開出，明年規劃再新增 5 處 DC 據點，總業績目標挑戰 20 億元，較今年倍增。全國電 Digital City 南京松江門市是北台灣首家據點，搶在新竹據點之前開出，主要是因為店面取得的進度較快。林政勳表示，該公司 DC 據點從去年 5 月高雄據點開幕之後就展開全台搜尋的動作，只要有適合的店面就會先行開幕，單一城市並不侷限在一家店面，例如台中逢甲商圈據點就是台中第二家 DC 店面，規劃未來 3-4 年開出 20-30 處據點。



在台北南京松江店之前，DC 已有包括高雄民族店、台中公益店、屏東店與台南中華東店陸續開幕，其中，高雄民族店與屏東店是既有門市改裝，其餘包括台北店都是新設據點。



台北市店租高昂，因此南京松江店面積打破過去 DC 需逾 200 坪的設定，僅約 120 坪，不過，因台北市區屬一級戰區，林政勳看好可帶來的業績貢獻，將顯著提升 DC 品牌的業績。



據了解，全國電不包括南京松江店，前 4 處據點今年貢獻業績將可達 10 億元左右，占總營收比重約 6%，明年如再開出 5 家店，總據點數將達 10 家，加上既有據點的成長，貢獻營收預計將挑戰 20 億元，較今年倍增，占總營收比例也將從 10% 起跳，邁出高成長腳步。