道瓊一度近死亡交叉 多頭疾呼：so what？未來走勢可能更好

還認為股價指數出現「死亡交叉」是股市的死亡之吻嗎？你可以重新再考慮一下。

死亡交叉是一種股價指數均線技術面走勢，就像週四 (6 日) 差一點出現在道瓊工業平均指數盤中走勢一樣，指的是 50 日均線跌破 200 日移動均線。

《MarketWatch》主筆 Mark Hulbert 在專欄文章中指出，除了過去 50 年外，道瓊工業平均指數在出現死亡交叉後的平均表現相當不錯。因此，道瓊指數從週四盤中低點大幅逆轉並不讓人意外。

Mark Hulbert 依據其自製的統計資料庫，分析道瓊指數溯自 1970 年的每日收盤價發現，從 1970 年起死亡交叉已經發生了 34 次，或者每 18 個月左右發生一次。道瓊指數最後一次出現死亡交叉是在 2016 年 1 月。儘管在死亡交叉後股市往往會繼續下跌幾週，但很快就出現了逆轉，並在幾個月後大幅走高。

不過可以肯定的是，有時候死亡交叉之後也會出現大幅下跌，最著名的是在 2007-2009 熊市初期出現在 2007 年 12 月那次。但是也有其他幾次，甚至許多發生在牛市周期之中。

Hulbert 寫道，總的來說，說實話，以統計學家常用的 95% 信心水準來確定某種模式是否真實時，自 1970 年以來股市在死亡交叉之後的平均表現與其他正常走勢期間其實沒有顯著差異。

他說，說明這一點的最好方法之一，就是將死亡交叉與其相反走勢進行對比：也就是所謂的黃金交叉，定義為當 50 日移動均線超過 200 日移動均線時。按字面意義，黃金交叉代表的是預示利多，就像死亡交叉代表看空一樣。

但事實上，在過去的 50 年裡，美股在出現死亡交叉而非黃金交叉後反而表現得更好。這與市場說服我們相信的觀念正好相反。

那麼為什麼大多數技術分析師不再相信這個技術線型？

Hulbert 指出，他的直覺是，這是因為 1970 年以前的美股歷史顯示，多次死亡交叉往往造成股市下跌。但是，正如之前他多次分析的那樣，移動平均線近幾十年來已經失去了之前的預測能力。因此，結合兩個移動平均線的指標型態也應該比以前更不具預測性，這一點也就不足為奇了。

最後他建議投資人，沒錯，該擔心的事情很多，但可能出現的死亡交叉可能不是其中之一。