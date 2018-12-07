鮑爾12月靜默期前最後一次講話：美國就業市場「相當強勁」

聯準會主席鮑威爾在 11 月就業數據公布前夕，對美國經濟和就業市場作出樂觀的評估。

在周四於華盛頓舉行的樓市會議上，鮑威爾發言時表示，目前經濟整體表現非常好，創造了強勁的就業崗位，薪資也在逐步上漲；從許多全國層面的指標來看，勞動力市場非常強勁。

鮑威爾此次講話，也是他在 12 月 18 日至 19 日聯準會政策會議靜默期之前，最後一次發表公開講話。市場普遍預計，聯準會將在 12 月 18 日至 19 日的政策會議上，年內第四次宣布升息 25 個基點。

經濟學家們預計，儘管本周較早公布的其它就業市場數據顯示，就業有降溫的可能，招聘步伐將放緩，但就業仍保持強勁。

12 月 6 日，有「小非農」之稱的美國 11 月 ADP 就業數據公布。數據顯示，11 月 ADP 就業人數增加 17.9 萬人，不及預期值 19.5 萬人，前值為 22.7 萬人，同時也低於此前 20.3 萬的月度平均水平。

ADP 研究機構副主席 Yildirmaz 表示，儘管勞動力市場表現良好，但是就業增長略有放緩。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 也認為，雖然就業增長強勁，但就業增長可能已經達到頂峰。

Zandi 在一份聲明中表示，本月的就業報告沒有受到重大自然災害的影響，表明潛在的新增就業機會正在放緩。由於勞動力市場非常緊張且職位空缺保持創紀錄高位，企業增加就業崗位的難度將越來越大。

據彭博社市場預測顯示，美國 11 月非農就業人口或將增加 19.8 萬人。這仍然處於健康的範圍，儘管低於 10 月份的 25 萬人。失業率可能維持在 3.7%，為 1969 年以來最低，而工資可能較上年同期增長 3.1%，與 2009 年以來最快增速相匹配。

北京時間本周五（12 月 7 日）晚 21 點 30 分，美國將公布 11 月非農就業數據，這也是 2018 年的最後一次非農數據。在市場對聯準會下一步的升息路徑感到擔憂的時刻，這一次數據顯得尤為重要。