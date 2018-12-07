特斯拉有錢了？預計使用股票+現金償還可轉換公司債

《彭博社》報導，根據取得的債券交割通知書，電動車製造商特斯拉告知持有該公司可轉換債券 (Convertible Bond) 的債權人，若他們在明年 3 月債券到期時，選擇轉換債券成股份，特斯拉將以 50% 股票和 50% 現金的比例支付債權人。



該交割通知日期為 11 月 30 日，涉及 3 月初到期的 9.2 億美元可轉換公司債，股權轉換價格為每股 359.88 美元，特斯拉 (TSLA-US) 股價週四 (6 日) 收於每股 363.06 美元。

特斯拉股價日線走勢圖

特斯拉今年第 3 季的正現金流為 8.81 億美元，與今年稍早的現金情況大為不同，今年初，特斯拉因 Model 3 陷入生產瓶頸，因而燃燒大量現金以達到生產目標。

該公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 11 月下旬的訪問中表示，當時公司大量燃燒現金，一度朝破產只差幾週之遠。特斯拉已順利度過此瓶頸，預計第 4 季 Model 3 的生產量和交貨量將持續提升，預期未來將持續繳出正向現金流表現。

利用現金和股票償還債務的決定，可能代表者特斯拉對未來營運充滿信心，將可在未來實現盈利可持續性。

彭博行業研究 Joel Levington 在訪問中表示，「這是一個明顯的跡象，若使用現金支付出現有意義的佔比，這代表著他們覺得他們可以持續產生現金流和利潤。

特斯拉沒有立即回應評論請求。



特斯拉在第 3 季繳出歷史新高的利潤，並且似乎已將 Model 3 生產瓶頸的困境拋在腦後。在截至 9 月 30 日的 1 季中，該公司擁有約 30 億美元的現金。彭博分析師預測，特斯拉第 4 季將產生 3.6 億美元的自由現金流，明年第 1 季的自由現金流預估將為 1.1 億美元。



馬斯克在 10 月 24 日的財報會議上表示，公司未來可以實現盈利能力，但他提出警告，因明年第 1 季有較高金額的債券將到期，因此該季可能會是例外，但在那之後，公司可以實現持續獲利。

馬斯克在財報會議上指出，目前公司的營運計劃為償還債務，並且不再進行融資，將致力於減少債務負擔和降低公司的整體槓桿率。