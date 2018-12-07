歷史上第二次？蘋果iPhone收入或將再現年度下滑

蘋果是真心貴啊！

在創下史上最貴 iPhone 記錄後，由於全球需求疲軟以及消費者對 iPhone XR 的興趣不溫不火，使得蘋果的銷量持續低靡。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 在一份新報告中稱，預計蘋果 iPhone 收入將在 2018 財年下滑 2％，而這也將成為蘋果手機史上的第二次下滑。他甚至警告稱，蘋果 iPhone 的實際銷量可能比他現在預測的還要糟糕。

與此同時，他將蘋果公司股票的目標價降至每股 210 美元，但維持對其的買入評級。

iPhone XR 需求疲軟 或成蘋果滑鐵盧之作

「我們已經降低了對 iPhone XR 的預期，並且持續看跌其市場表現」，Arcuri 如是說。

其還表示，iPhone 收入下降的很大一部分原因是 iPhone 銷量顯著下降了 7%，蘋果手機上浮 5% 的平均售價只能部分抵消銷量下降帶來的影響。

根據 Business Insider 報導稱，自 2007 年推出第一款 iPhone 以來，蘋果手機收入僅出現過一次下降。但值得注意的是，雖然 2016 財年蘋果手機收入下降了 12％，但也是在 2015 財年 iPhone 收入飆升 52％之後出現的。

而基於瑞銀和 451 Research 的兩項調查數據都顯示，市場對智慧型手機和最新款 iPhone(尤其是 iPhone XR) 的需求普遍放緩。

《華爾街日報》此前報導稱，蘋果削減了 9 月份發布的所有三款 iPhone 機型的生產訂單。其中，對於 iPhone XR 削減的幅度最大——消息稱蘋果要求將之前 7000 萬部的訂單至多削減三分之一。

更值得注意的是，蘋果在 10 月底削減訂單以後的幾周又再次削減，蘋果的主要製造商富士康也警告稱，今年將是令人失望的一年。

而被逼急了的蘋果甚至開始用 iPhone XR 以舊換新策略進行促銷，力度也實屬罕見。

上周日晚上，蘋果公司在其網站頂部添加了新的橫幅標語，宣傳稱如果客戶願用兩年前發布的 iPhone 7 Plus 以舊換新，那麼 iPhone XR 僅需 449 美元，比官方標價低了 300 美元。

要知道，蘋果極少使用這樣營銷策略，此前該公司一直在「高冷」地走高價策略以增加營收和利潤。

除了市場需求減弱之外，「關稅魔咒」纏身、落後 5G 潮流等多重因素也使得蘋果股價持續走低。

不僅如此，其新功能也並未贏得市場的熱切關注。瑞銀的數據顯示，受訪者對蘋果手機的新功能——面部識別系統、增強現實或人工智慧並不感冒，相反，包括電池壽命、價格和網路質量在內的「核心功能」才是他們最想在新手機中想尋找的。但不幸的是，蘋果在這方面並未完美表現出來。

iPhone 需求惡化還遭遇華爾街大幅調低其股價目標價。

早在 11 月，高盛就三次下調蘋果目標價至 209 美元，該投行認為，蘋果產品在中國市場需求惡化可能超出預期，iPhone XR 在價位和特色之間的平衡可能還沒有被美國以外地區用戶很好地了解。

自 10 月初以來，蘋果的市值已經下跌了約五分之一至 8200 億美元。市場不禁疑問：那個曾第一個衝進「兆俱樂部」的蘋果還會再回去嗎？