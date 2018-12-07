合作多家新聞媒體 谷歌將運用AI提供個人化語音新聞

隨著智慧音箱的出現並逐漸進入家庭當中，語音系統作為一個平台持續發展和成熟。谷歌 (GOOGL-US) 宣布，將運用人工智慧 (AI) 來增強語音助手 (Google Assistant) 和 Google Home 上的語音新聞功能。

在未來，使用者在手機或谷歌首頁上獲取的新聞將變得更加個人化，並且提供即時的更新。谷歌表示：「想像一下，你能擁有自己的收音機，按需求提供新聞，且全天都可以使用，並為你帶來世界上所有你有興趣的新聞。」

新的語音新聞體驗將為使用者創建一個即時播放列表，並根據使用者的興趣提供熱門故事和更新，以及更深入的內容。使用者可以隨時在任何助理設備上使用，包括手機。

該公司也表示：「在過去的一年裡，我們與來自世界各地的新聞出版商合作，共同思考語音新聞的未來。我們一起構建了一個模型，將人工智慧帶到谷歌助理的語音環境中。」

先前，谷歌曾與美國媒體公司，哥倫比亞廣播公司、紐約時報、今日美國、華盛頓郵報以及其他許多新聞媒體公司合作，同時為未來新聞媒體參與制定了一個開放式的規範。

「語音新聞需要出版商和廣播公司新的功能和工作流程，無論是增加一個專欄，還是將長篇廣播分成更短的故事。為了幫助實現這一目標，谷歌新聞計劃為許多新聞機構提供資金，以支持為整體產業構建更多的語音功能。」

語音新聞將首先在美國地區英文版的谷歌語音助理推出。