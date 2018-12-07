牛市喪鐘？S&P 500指數最快週五出現死亡交叉

S&P 500 指數也將形成華爾街的可怕圖表走勢：死亡交叉。

FactSet 的數據顯示，S&P 500 指數的 50 日 MA 在 2763.56，即將跌破 200 日 MA 2762.08，一旦 50 日 MA 低於 200 日 MA，在走勢圖表上即形成所謂的「死亡交叉」，意味短期走跌的趨勢轉成長期下行趨勢。

由於 S&P 500 指數週四與道瓊同步下挫，Nasdaq 則是收漲 0.42%，所以 S&P 500 指數 50 日 MA 跌破 200 日 MA 似乎有可能最早在週五 (7 日) 發生。

如果真的週五發生，根據道瓊市場數據，那將是 S&P 500 指數自 2016 年 4 月 22 日以降首次 50 日 MA 低於 200 日 MA，但該指數上一回出現死亡交叉是 2016 年的 1 月。

不只 S&P 500 指數將出現死亡交叉，現在股債市出現一系列看跌走勢，凸顯市場越來越擔心延續了 10 年的牛市之持續性。

週四 (6 日) 美股盤中大震盪，係因市場判定中美貿易戰恐怕沒那麼快結束。雖然 G20 過後，中美同意延後 90 日才調高關稅，期間盡力達成協議，但加拿大官方應美方要求逮捕華為財務長的行動，讓中美關係益發緊繃。

但一些策略師指出，近期市場上出現的死亡交叉反而可以用來作為重新進場的判斷工具，例如上個月小型股羅素 2000 指數就出現死亡交叉。

IMG Management 財務策劃師和財富經理 Nathan Edwards 表示，「先前 Nasdaq 綜合指數出現死亡交叉時我就說過，這不一定是世界末日，事實上，自從 2009 年 3 月這個市場循環開始以來，S&P 500 指數就出現過 4 次死亡交叉。」

但死亡交叉也是一個跡象，凸顯過去幾週來股市崩潰程度，S&P 500 指數內 11 項產業超過半數都出現死亡交叉，其中一部分處於熊市，即自近期高點下降近 20% 以上。S&P 500 和 Nasdaq 指數都處於修正，即自高點下降 10%。

除了這些不怎麼好看的技術發展走勢，原油期貨也大跌，債券殖利率也大降，10 年期公債殖利率自週二的 2.92% 下降至 2.85%。10 年期公債和 2 年期公債之間的殖利率曲線扁平化，甚至有反轉的可能，這是自 1975 年以來每一回經濟衰退之前都會出現的現象。

就債市和原油的進展意味著，投資者越來越懷疑未來全球經濟的健康程度。

可以確定的是，這對長期投資者來說是很好的進場機會，但目前來說，這個牛市可能看起來什麼都不對了，一如 R.W. Baird & Co 股權銷售交易員 Michael Antonelli 週四在媒體上的形容「現在一切感覺都失控了。」