美銀：美股大波動已成新常態

面對激烈震盪的美股，分析師建議投資人應該開始習慣將瘋狂的市場波動視為常態。

美銀美股和定量策略主管 Savita Subramanian 建議投資人，「波動性已是新常常態。」「我們需要為不穩定的市場做好準備。」

最近，道瓊工業指數一直在對有關中美貿易戰的各種消息作出不同的回應。

加拿大應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟，再次引發對美中貿易休戰的疑慮，並在週四 (6 日) 讓道瓊指數暴跌。在此之前，美股曾因傳出雙方停戰而上漲，然後又隨著不確定性的回歸而下跌。

但即使貿易緊張局勢緩和，Subramanian 也預計未來幾年美股將持續起伏震盪。

她解釋，「股市波動最可靠的預測指標之一就是殖利率曲線。」

殖利率曲線是短期和長期國債利率之間的差距，這個指標可以顯示投資人對未來經濟表現的看法。當殖利率曲線趨向扁平化，表明美國經濟可能在未來幾年進入衰退。

雖然 Subramanian 不認為一定會出現經濟衰退，但她認為殖利率曲線扁平化的趨勢是「波動滯留不去最好的預測因素」。

不過 Subramanian 指出，投資人不應將此警告作為賣出訊號。

她說，「在波動的市場環境中，最糟糕的事情就是一時情急就賣出或者恐慌性拋售。」「這只會讓投資組合回報不佳。」

她建議投資人應該對股票精挑細選並堅持下去。她認為，軟體製造商、金融公司、公用事業和醫療保健企業都是不錯的選擇。