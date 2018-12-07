暴漲暴跌！美股已經讓人看不懂了

由於常規交易分析指標似乎已經「失靈」，人們也習慣了美股猶如過山車一般「刺激」的行情。

彭博分析指出，當前的市場已經變得相當緊張，以至於行情走勢似乎已經與用來支撐交易員做出投資決策的基本面或技術分析脫節了。僅在周四，納指就出現今年 4 月以來的最大逆轉，在此之前，隔夜期貨市場開始出現大量拋壓，交易所營運商不得不暫停交易以確保有序執行。

Prosper trading Academy 首席執行官 Scott Bauer 表示:「市場確實在權衡整體的風險」，「在我 30 年的專業交易生涯中，從來沒有遇見過同時出現這麼多熱點的情況，而這其中任何一個熱點都可能放任市場自行波動，更不用說同時出現這麼多個頭條了」。

對於 JonesTrading 的首席市場策略師邁克爾奧羅克來說，當前的很多新聞都無法正確解讀，「這就是為什麼人們不喜歡地緣政治風險」，他在電話中說表示，「你無法分析『習特會』將如何進行，你更無法分析我們將逮捕一名中國高管（華為 CFO 孟晚舟）」，你得到的不是通常發生的事情。

顯然，美股的大幅波動，似乎成了常態。

今年第第四季以來，標普 500 指數漲跌幅度超過 1% 的交易日達到 20 個，這高於自 1958 年以來第第四季的平均水平——14 個交易日，而這還是在今年股市仍剩下 15 個交易日的基礎之上。也就是說，在今年還剩下 15 個交易日的情況下，今年波動性的天數已經明顯高於往年的平均值。

（圖片來源：Zerohedge）

此外，今年以來，VIX 恐慌指數在 2 月和 10 月達到最高點，但目前仍處於年內相對高位 21.19。

美股暴跌主要有如下原因：G20 刺激效應漸退，市場逐漸「冷靜」下來。同時，美債殖利率部分倒掛預示着可能出現的衰退。此外，聯準會高官們互相矛盾的表態也令市場無所適從。

本周，整個歐洲的動盪的局勢也令美股投資者膽戰心驚。德銀高級股票交易商 Delores Rubin 表示，美股在周三的大跌，大部分是對英國退歐不利消息的反應。

此外，法國已持續三周的嚴重騷擾仍未平息，雖然法國政府暫停上調汽油稅，但仍不能完全掌控局勢，這讓法國總統馬克龍現在進退兩難，民意支持率持續下滑。

倫敦資本集團研究主管 Jasper Lawler 表示：「國際貿易關係惡化的時機很關鍵。美國公債殖利率倒掛，已經使市場對經濟增長放緩極為緊張。」

而對於未來美股的波動性，摩根士丹利 Michael J Wilson 研究團隊認為，在經歷 2018 年因金融環境趨緊和經濟增長見頂而導致的股市過山車後，以及在業績放緩和聯準會升息影響下，2019 年美股還將經歷區間上的波動，屆時估值將成為選股的關鍵點。

他補充道，「儘管近期美股重挫，但底部還沒有出現，市場還會進一步下滑。最近美股劇烈波動，說明市場情緒非常緊張。」