如競選美國總統 麥可彭博或將出售一手創建的彭博

此前曾傳出要競選 2020 年美國總統的媒體大亨麥可彭博表示，若參選就可能會出售其媒體公司。

若競選總統，可能賣了「彭博」

前紐約市市長、彭博創始人麥可彭博在接受愛荷華州廣播電台採訪時說，如果他參與競選並在 2020 年成為美國總統，他可能會出售他的媒體公司，或者將其置於保密信託之下。

麥可彭博在採訪中表示，能在他 76 歲的時候出售自己一手創辦的公司更有意義，他說道：

在我這個年紀，如果有可能賣掉它，我會那樣做，至少我想在去世前賣掉這家公司。無論如何人都會死，所以你想在這之前做到它。

麥可彭博這樣做的目的，也是希望避免引起類似川普與「川普集團」的關係的爭議。

川普在他總統任期內，將以他名字命名的集團交給他的孩子們管理，但這並沒有讓人們停止提出質疑。質疑稱，該集團從川普的總統職務中獲得了潛在的好處。

目前，川普集團正捲入一項訴訟，該訴訟稱川普集團從川普的總統任期中受益。

註冊成為民主黨員，再度表示有意參選總統

今年 10 月上旬，麥可彭博通過社交媒體宣布，自己正註冊成為美國民主黨成員。在公開聲明中，麥可彭博表示，「在美國曆史的關鍵時刻，美國兩黨之一的民主黨已成為反對威脅憲法的人的堡壘。」

他進一步表示，在兩年前的民主黨大會上，就曾警告過這些威脅。在此前人生的大部分時間內，布隆伯格都是民主黨黨員。而他表示，如今重新註冊為民主黨人，是因為美國亟需民主黨人來進行制衡。

76 歲的麥可彭博已經公開表示，他正在考慮在 2020 年舉行總統競選。政黨登記是美國總統大選過程中必不可少的一步，彭博社報導稱，如果布隆伯格要參選總統，他將代表民主黨出戰。

據英國泰晤士報報導，麥可彭博近期主動以 8000 萬美元的大手筆無償捐給民主黨，以幫助該黨奪回聯邦眾議院的掌控權。

隨後，他又於今年四月宣布向《聯合國氣候變化框架條約》秘書處捐款 450 萬美元，還替美國政府補上資金虧空，簡介表達對川普退出《巴黎協定》的不滿。

財富是川普的 16 倍，與後者「反目成仇」

與川普相似，麥可彭博同樣是億萬富翁，只是他比川普有錢多了。

據《福布斯》統計，川普目前凈財富值為 31 億美元，而布隆伯格資產則高達 509 億美元，排名世界第 11 位，其財富是川普的 16 倍。

加上目前 76 歲的年紀，如果 2020 年能夠當選，麥可彭博將成為美國曆史上當選年齡最大且最富有的總統。

至少 10 年以前，麥可彭博就曾表示過要競選美國總統，但最終都並未成形。

2016 年時，他曾在當時的總統大選中為希拉里站台，並對川普進行了強烈抨擊。

對此，川普表示，他曾和麥可彭博是多年好友，但現在肯定不是了。麥可彭博擔任紐約市長期間，還曾受川普邀請，在真人秀節目《學徒》（The apprentice）中出鏡擔任嘉賓。

1981 年，麥可彭博創辦了彭博新聞社，並逐步建立起自己的商業媒體帝國。彭博在華爾街和倫敦金融城的交易部門安裝了超過 30 萬個終端。此外，麥可彭博還擁有大規模的媒體業務。

在 2002 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期間，麥可彭博曾擔任紐約市長一職長達 12 年之久。