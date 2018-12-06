特斯拉上海工廠將於2019年下半年開始投產

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 正在加速位在上海地區超級工廠的建設，預計將在明年下半年開始進行投產。

上海官方微信帳號在週四 (6 日) 發布了一項聲明，表示上海市市長應勇參訪了位在臨港地區的特斯拉工廠專案現場，並鼓勵加快建設。市長應勇表示，該工廠被稱為「超級工廠 3」(Gigafactory 3)，將同時擁有研發、製造、銷售的能力，並將成為上海有史以來規模最大的外商投資製造業專案。

根據政府的消息指出，該地土地平整基本已經完成，即將開始建設工作，超級工廠預計將於 2019 年下半年部分投入運營。

對此，特斯拉沒有立即回復評論。

今年 10 月中旬，總部位於加州的特斯拉正式在上海臨港地區收購了一塊 864,885 平方公尺的土地，以建造特斯拉在美國境外的第一家工廠，預計將耗資數十億美元建設。

特斯拉的第一家海外工廠可望幫助這特斯拉避免進口汽車所帶來的一些風險，例如中國和美國之間貿易緊張所導致的更高關稅。同時，在中國這個全球最大的電動車市場生產，也將使特斯拉的製造成本大幅降低。該公司表示，海運成本和關稅使得運營成本與美國境內相比相差了 55% 至 60%。

特斯拉在 10 月份報告第三季財報時表示，關稅對特斯拉在中國的銷售產生了影響。該公司執行長伊隆馬斯克在當時表示，特斯拉正在努力於明年開始在中國生產 Model 3。

此外，特斯拉也開始為新工廠員工做招募廣告，並推出了一個官方微信帳戶，用於招聘中國當地人員。