生命志工～服務價值內化的青商人生

文．理善國際關懷協會林冠伶

微雨午后在百年咖啡廳迎接露著靦腆微笑，真誠沒架子的陳振楠。認識他是因鮮明志工形象、社團豐富歷練及社會服務嘉行，在訪談中了解國防志工的另一個身分。

一開始談到三十年前參加新北市生命線第一屆協談志工的訓練及輔導經歷，讓他學會同理與分享，致使日後社團經營能獲得莫大助益。問他：為何三十歲的年紀不追求事業，會投入生命線志工行列呢？沒思考過這類問題的他，停頓了一下，回想起大學時代參加愛心社，還有在救國團的團康服務，然後到孤兒院關懷孩童的經驗… 原來「服務」早已是他生活中的一部分。

後備軍人為中堅清流而名「青溪」～「青溪精神」就是「忠義」

後備軍人是國家一旦發生戰事時不可或缺的堅強戰力；而平時當災害發生，國防部可立即調配後備人力與常備部隊並肩執行防災救援任務，以捍衛國家並確保人民生命財產的安全。

陳振楠於一○二年擔任永和區後備軍人輔導中心主任，經過多年努力，中心已是永和區家喻戶曉的國防志工組織，只要他登高一呼後備弟兄即蜂擁支援，形成強大的「青溪力量」，為國軍有力的後盾。

他談到：一○四年蘇迪勒颱風烏來區斷水、斷電受創嚴重，救災物資極度匱乏且有急迫性，立即決定到就近雜貨店購買飲水、乾電池、口罩… 等物資送入災區，以應燃眉之急；此舉相較於常備部隊更具機動，可為互補。

同時永和區仁愛公園亦受創嚴重，環快道路積水不退與垃圾清運… 等災後復原工作，都亟需人手，他三天內調派五十人次的後備弟兄，與國軍救災部隊共同救災，受到各方肯定。

為響應政策，倡導後備軍人運動風氣，他即成立六十人慢跑小組，每星期二次固定從中正橋到秀朗橋來回一圈團練；認真準備公益比賽並拿得獎項，如：RUN 義助癌童公益路跑… 等，藉此讓後備軍人在做公益的同時也能強身，增強後備戰力。

他在敘述國防志工服務事蹟時，口氣中有些微亢，沒有因為承辦太多活動而有壓力，聽到了那份使命、榮譽與成就，彷彿這些工作理應承接沒有任何推諉。就是這樣「樂在服務」的使命感，讓他獲頒新北市政府第二屆好人好事代表。

帶領社團從事各項公益活動，用國際觀促進國際交流

陳振楠表示，參與青商會的歷練讓他學習到主動爭取、無中生有，把上台當下台用，創造任何可能的機會，運用組織與領導，還有不怕難的精神，實踐青商的願景：「成為領導青年積極公民的全球網絡」，讓青商會成為國際社團，具有國際觀，期許自己當個領頭羊。

他在擔任永和國際青商會會長期間促成永和市市長林德福與韓國安城市長韓英植互訪活動，為兩方締盟姊妹市奠定基礎；今年擔任國際青年商會中華民國總會參議會第三十四屆議長的他，與菲律賓締結姊妹會 (促成香港、菲律賓、馬來西亞交流，共同為社福工作)、承辦日本鹿兒島亞太大會，就是要帶領總會走出來，讓青商會更具國際觀。

今年帶領社團從事公益活動有：散播關懷傳播愛／送愛到花蓮、啟智中心與兒少社福活動、健走暨淨灘活動及辦理捐血活動… 等。

先後歷任永和青商會會長、青商會總會參議會議長、雙和同濟會會長、永和後備軍人輔導中心主任、永和青溪協會會長。曾獲獎項有：國防部部長獎、國防部後備指揮部獎、後備軍人輔導中心服務獎、新北市朱立倫獎、新北市第二屆好人好事代表、「莫拉克颱風【88 水災】」救 (脤) 災有功人員、104 年青溪總會青溪楷模獎、第三屆傑出青商形象獎… 等。

有一種幸福叫做「付出」～生命志工

陳振楠夫妻倆古道熱腸，經營青松藥局，妻子張鳳如並沒有阻撓反而鼓勵他參與社會公益，有時為了做公益而暫時拉下門來休息，就是以「服務」為首念。

他們沒有因為「付出」而失去，而是得到更多資源與結交一群志同道合的兄弟。因為懂得「付出」內心富裕、家庭幸福，連子女都繼承其服務熱忱。

訪談結束，問他：人生的願景是什麼？他有點不知如何回答。彷彿一輩子都在做公益，願景已在他的生命一步一腳印的實現中。

理善國際關懷協會就是認同生命志工服務的精神，站在需要他的地方行「忠義」的「善」事。

來源：《理財周刊》 954 期

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