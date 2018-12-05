桃園書香文青必去打卡大推薦

造訪充滿綠意的絕美圖書館與森林學堂，遊逛魅力舊建築與文創元素打造的空間，加上老屋改造的特色咖啡店，營造獨特的文青創意路線，值得花一天時間來此感受人文風貌，享受悠閒慢步調。

文青族當然不能錯過全台最美的龍岡圖書館，大量原木打造如美術館的質感，帶給旅人完美視覺饗宴

桃園最新潮的文青景點「77 藝文町」，源自 1920 年 (大正九年) 桃園警察局舊日本宿舍群，在荒廢數十年改造後，以文創園區新風貌對外開放，採免費入園，日式木造房屋分成展覽坊、餐廳、咖啡廳、手作 DIY，也販售桃園在地文創物和農產品，園區佔地不大卻充滿藝文氣息，冬日來趟和風慢活散步之旅，最是愜意。

瀰漫日式氣息的木造建築群，融合新舊韻味。

7 藝文坊規劃豐富手作課程供民眾體驗參與。

同為活化歷史建築的還有桃園軌道願景館，用各種有趣的互動遊戲，將冷冰冰的軌道知識注入了活力，全館免費遊玩，適合親子造訪；

桃園願景館設置 VR 遊戲供親子同樂。

桃園軌道願景館展示機捷列車模型。

鹿點咖啡也是用老宅子改造成的藝文空間，不僅可喝到店家親手烘焙咖啡，還能體驗在月光下喝咖啡的悠然情境，晚上造訪更有 FU。

大月亮高掛空中，透過玻璃窗呈現魔幻氛圍

鹿點咖啡紅磚牆上的雄鹿壁繪是餐廳的 LOGO。

奧爾森林學堂為桃園占地最寬廣、適合全年齡的公園，具備哈利波特魔法的森林樹屋，一票讓小朋友玩到瘋的遊樂設施，適合約會散步的森林空中步道，是大人小孩的快樂天堂！

充滿魔法風格的貓頭鷹樹屋，是小朋友的最愛。

文青族當然不能錯過全台最美的龍岡圖書館，大量原木打造如美術館的質感，帶給旅人完美視覺饗宴，為旅程畫上滿意句點。

館內建築以大量木質建材打造清新氛圍。

慢情調路線

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桃園 77 藝文町 ➣ 桃園市立圖書館龍岡分館 ➣ 鹿點咖啡桃園店 ➣ 奧爾森林學堂 ➣ 桃園軌道願景館

拍照必打 TOP 4 推薦

粉紅環狀步道

龜山長庚養生文化村旁的親子活動公園，一圈圈粉紅環形顯得格外亮麗，成為網美拍照熱點，並設有沙坑等遊樂設施，適合兒童玩樂。

粉紅環狀步道

位置: 桃園市龜山區長青路 2 號 (近奧爾森林學堂)

八德落羽松秘境

上千棵落羽松形成的森林群，整齊唯美，四季各有風情，入冬後將逐漸由翠綠轉為黃褐與淺紅，不用出國就可以欣賞異國美麗景觀。

八德落羽松秘境

位置: 桃園市八德區浮筧 16 鄰 1 號 (近桃園市立圖書館龍岡分館)

延平公園猴子溜滑梯

猴子造型的磨石子溜滑梯，充滿童趣風格，一旁還有蘑菇造型椅、鞦韆與可翻閱的巨型繪本書，感覺好像來到童話世界一樣！

延平公園猴子溜滑梯

位置: 桃園市金門二街與延平路交叉口 (近桃園軌道願景館)

G10 GO! 市集

以工業、文青、網美打造 3 大主題風格貨櫃，結合美食與無人商店，即日起至 12 月底營運，周末加碼市集與表演，好玩又吸睛。

G10 GO! 市集

位置: 桃園市區中正路、大興西路口 (近鹿點咖啡桃園店)

來源：《行遍天下》 2018 年 12 月

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