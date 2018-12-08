嚴凱泰病逝 陳莉蓮扛得住最難接班？

文●黃靖萱

年僅 54 歲的嚴凱泰因病過世，這個代表台灣的自有品牌夢如何務實的走下去，是接班人最急迫難題。(攝影者．翁挺耀)

嚴凱泰，憂愁的走了。

2 年半前，裕隆集團董事長兼執行長嚴凱泰發現得了癌症，中間一度好轉，瘦了一大圈的他也出來趴趴走，要大家放心，不論車展、裕隆籃球隊出賽，都能看到他身影，他總會開玩笑對記者說，「我還活得好好的，沒死。」但後來癌症復發轉移，12 月 3 日傍晚，他不敵病魔過世，也象徵台灣汽車產業一個時代的結束。

遺孀冠夫姓

強化家族接班正當性

這個龐大卻搖晃的台灣唯一自有品牌汽車集團，將開往何處？

裕隆集團在第一時間發布，將由嚴凱泰妻子嚴陳莉蓮接任董事長。她第一次在公開文件中冠上了夫姓，強化她接下嚴家棒子的正當性，除了家族傳承，還有讓中國合作方認可的意味。

丈夫過世前

她含淚求助前副閣揆

她一直很會照顧嚴凱泰及身邊的主管，細心打理人際關係，之前雖擔任裕隆車、中華車董事，但未管理事業，直到去年裕隆股東會，嚴凱泰開始安排她見習。在丈夫過世幾天前，陳莉蓮帶著兩個小孩去見了前行政院副院長、裕隆最高顧問林信義，抱著他落淚，希望他能繼續幫忙裕隆。

畢竟她面對的，不只是台灣國產車的頹勢難以挽回。今年進口車市占已逼近 5 成，而裕隆日產銷售五年來衰退 24％；更重要的，還有累計百億元虧損的納智捷，該何去何從。

陳莉蓮的處境，遠比婆婆吳舜文及嚴凱泰當年接班時更難。

在裕隆創辦人嚴慶齡過世時，吳舜文還有她幫先生建立起的黨政人脈，讓裕隆在台灣及中國都有一定影響力及資源支持，能順利登陸對岸發展。

嚴凱泰接班時，雖因連虧 3 年而背上敗家封號，但他在 1996 年打造出 1 個月銷售近萬輛的豪華房車 Cefiro（掛日產品牌），被媒體改封「少主中興」。只是，好景到了 2003 年，日產拿回裕隆在中國與東風的合資權力，失去主導地位的他決定重啟自有品牌，在 2009 年發表納智捷（Luxgen）。

「我總不能每次都跟人家借飛機、大炮去打，打下來的又不是我的地盤，」嚴凱泰重現母親吳舜文當年開發「飛羚」的豪情萬丈，對媒體說，今天要進攻全世界的戰場，必須要有自己的武器。

有人羨慕，他含著金湯匙出生，但他的出生是為了裕隆的接班，沒有選擇，他說「接班是 never ending job（永無止盡的工作）。」有人嘲諷，政府保護多年，台灣仍不算有自主汽車工業，裕隆要負最大責任。他則說，「我的生命是和納智捷畫上等號的。」

但如今，納智捷卻成為他生前最放不下心的孩子，也是陳莉蓮接棒後最難的挑戰。相較嚴凱泰接班時，雖然高階主管走了 10 多位，但還有母親撐著局面；而如今，陳莉蓮掌握關係企業與家族的裕隆持股逾ˋ成，背後還有裕隆集團副執行長陳國榮及林信義穩定江山。

背後兩人守品牌江山

能「該怎麼做就怎麼做」嗎

陳國榮在 1982 年就進入裕隆工程中心。嚴凱泰回國後，他曾寫萬言書痛陳裕隆的問題，自此成為嚴的心腹，更是當年 Cefiro 最大功臣。

「他一直是幫嚴凱泰圓夢的人，站在第一線幫嚴凱泰執行各種想法，」一位裕隆高層說，尤其是納智捷，全由陳國榮一手主導。在裕隆另一位老臣徐善可退休後，決策的 5 人小組變 4 人，汽車領域也由陳國榮和林信義兩人做主。

未來，也會由陳國榮繼續實質帶領裕隆。但，「陳國榮一直太樂觀，樂觀的背後是需要一個部隊非常務實的執行，否則再好的策略沒能執行成功，也等於零，」一位汽車領域專家提醒。

14 歲就獨自出國念書，嚴凱泰一直是孤獨的，他的心很軟，這個性卻讓他陷入危機。裕隆高層分析，嚴凱泰人好、厚道，但因此容易賞罰不分。而且他好面子，不愛聽批評，慢慢的，員工也變得報喜不報憂，包括納智捷，即使已累計虧損逾百億元，他也仍只看到機會大於風險。

「我在管理從來都不是用罵的，連對女兒都很客氣的拜託她，不能理解為什麼有人處理事情都用罵的，」嚴凱泰曾說，他後來不得不修正，「不能再做爛好人，開始要有規範。」所以他雖大力割除了由徐善可主導的創投事業及其他虧損轉投資，卻遲遲無法斬斷母親的、台灣的、自己的品牌夢。

「嚴凱泰一直認為納智捷是他的生命，只是現在他的生命 （先）結束了，唉！」一位裕隆高層口氣盡是不捨，但只能選擇面對殘酷現況，「接下來該怎麼做就怎麼做，只是不會那麼快。」而如此一來，裕隆集團將會重回到幫日產作嫁的局面。

這是一個台灣汽車之王的時代結束，卻不希望是台灣汽車自有品牌的句點。

來源：《商業周刊》 1621 期

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