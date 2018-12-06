分析師高喊：現在是抄底蘋果好機會

面對近日慘遭打擊的科技巨頭蘋果，有的人或許已想要繞道遠行，但有分析師卻在高呼：站住別走，現在正是買入蘋果的好機會！

本周二，CNBC 援引韋德布什證券分析師 Daniel Ives 表示，蘋果的投資者們不應該放棄這家科技巨頭，因為它的股價即將走高：

「我認為這更像是一個黃金買入機會，而不是舉白旗投降的時機。」

同時，Ives 給予蘋果股票在未來 12 個月的目標價為 275 美元，這也就意味著較周二收盤時的 176.69 美元來說，蘋果還有 55% 的上行空間。

並且他指出，儘管 iPhone XR 目前需求「滯後」，但蘋果仍有機會在今年年底推動銷售。

一直以來 Ives 都對蘋果青睞有加，早在 11 月初，他就曾在一份研報中重申了對蘋果股票的「跑贏大盤」評級，並宣稱蘋果股價下跌是市場反應過度，其服務業務在未來將取得強勁增長。

此外，「股神」巴菲特執掌的伯克希爾 · 哈撒韋也在第第三季增持蘋果。摩根士丹利也重申對蘋果的增持評級，其分析師 Katy Huberty 稱相信蘋果最近的拋售過度了，因此創造了一個買入機會。

然而蘋果近期的表現卻並不那麼樂觀，10 月峰值至今，這家科技巨頭的股價已累計下跌逾 23%，市值也因此蒸發了 2000 多億美元。

目前投資者對新款 iPhone 銷量存在不少擔憂：

首先，根據蘋果公司本月公布的 2018 年第第四季財報顯示，iPhone 的銷售情況並不樂觀；緊接着，蘋果又宣布不再公布未來的手機銷量數據；最後，又有消息顯示新品 iPhone XR 在日本的銷售遭遇滑鐵盧，產品價格下調約三成，其在中國工廠的生產線也同步減少。

對此，多家投行紛紛下調蘋果股票目標價。

光是高盛就在 11 月里三次下調蘋果目標價，目前為 209 美元，該投行認為，蘋果產品在中國市場需求惡化可能超出預期，iPhone XR 在價位和特色之間的平衡可能還沒有被美國以外地區用戶很好地了解。

Guggenheim 將蘋果的評級從「買入」下調至「中性」，指在銷量放緩跡象下，蘋果依賴平均售價上漲不足以推動業績增長。

瑞銀也將蘋果目標價從 240 美元下調至 225 美元。David Tepper 的 Appaloosa 甚至付諸行動，自第三季末以來，已經出售了蘋果的持倉。