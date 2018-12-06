內部文件曝光 傳臉書將用戶數據作為商業競爭武器

根據英國國會公開的臉書 (FB-US) 內部文件顯示，該公司利用用戶數據用作為商業競爭武器，與一些應用程式開發商達成特別協議，讓他們獲得更多數據使用權，同時限制其他潛在競爭對手對於臉書的數據使用。

英國國會從應用程式開發商 Six4Three 查獲了這些文件。Six4Three 向法院提告，指控臉書欺騙以及反競爭​​的商業行為。

內部電子郵件顯示，包括臉書執行長查克柏格和其他高管，計劃將用戶數據賣給那些不被視為威脅的公司，同時限制可能帶來競爭廠商的數據使用。這些文件目前仍封存在美國的法院中。

文件中也表明，臉書會特意保持自身利益。在 2013 年 1 月的電子郵件交流中，由於可能對臉書造成威脅，查克柏格同意切斷推特的 Vine 影片分享應用程式的權限，用戶便無法通過臉書與朋友相互連結。

國會主席 Damian Collins 表示，這些文件「提出了有關臉書如何對待用戶數據、與應用程序開發商合作的政策、以及如何在社交媒體市場中佔據主導地位的重要問題。我們不覺得我們在這些重要問題上得到臉書的直接答案，這就是我們發布文件的原因。」

對此，臉書仍堅持其立場，並表示該文件具有誤導性，其中的資訊「只是故事的一部分」。臉書表示：「就像任何企業一樣，我們為平台建立可持續商業模式而進行了許多內部對話。事實很清楚，我們從未出售過用戶個人資訊。」

查克柏格表示：「當然，我們不會讓每個人都在我們的平台上發展，我們阻擋了許多粗糙的應用程式。我們也不允許開發商使用我們的平台來複製我們的功能，或者增強他們自身的服務卻對臉書上的用戶創造很小的價值。」