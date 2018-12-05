悲觀情緒蔓延！蘋果供應商全面慘跌 Cirrus Logic 加入下調財測行列 

繼 Lumentum、JDI 和 Qorvo 等蘋果供應商下調財測後，又一蘋果供應商 Cirrus Logic 加入下修財測的行列；週二 (4 日) 蘋果供應商股價全面下跌，這一趨勢突顯市場需求前景的擔憂。

晶片製造商 Cirrus Logic 週二削減了第四季的願景，理由是近期智慧型手機市場疲軟。由於該公司 2018 財年的 81% 營收皆來自蘋果，下修財測原因和其他蘋果供應商如出一轍，明顯指向受到蘋果砍單影響。

Cirrus Logic 股價走勢圖。

Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 下調 Cirrus Logic 目標價格，從 48 美元下修至 43 美元，拖累 Cirrus Logic (CRUS-US) 週二股價下滑 1.86% 至每股 37.5 美元。今年迄今，該公司股價已下跌 29%。

受匯豐銀行降評拖累，週二蘋果 (AAPL-US) 股價下跌了 2.4%。自 10 月初創歷史紀錄高點成為全球市值王後，該公司股價下滑了的 22% 以上。

11 月 2 日最新財報公布以來，大部分市場需求疲軟已經出現，iPhone 的銷量與去年同期相比幾乎沒有增長，第四季購物旺季手機銷售需求預估也不如預期。

蘋果公司還表示將在 2019 財年停止為 iPhone、iPad 和 Mac 提供單位銷售量，分析師表示，這是蘋果市場需求持續下滑的暗示。

多家蘋果供應商因仰賴蘋果訂單，營收股價雙雙遭受重擊，上月削減前景的 Lumentum 下跌 5.8%。最近削減預測的另一家供應商 Qorvo 下跌 4.1%。

在其他供應商中，On Semiconductor 下跌 2.4%、Diodes 下跌 3.1%，IPG Photonics Corp. 下跌 4.8%、Coherent 下跌 4.7%。