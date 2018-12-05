iPhone 市場飽和隱憂 蘋果遭降評股價下跌

鉅亨網編譯羅昀玫 2018年12月5號1點14分

由於智慧型手機市場飽和，影響佔據蘋果營收半壁江山的 iPhone 銷售，蘋果週二 (4 日) 遭匯豐銀行降評，將該公司股價評級從「買入」下調至「持有」，並縮減未來 12 個月目標價格，從 205 美元下調至 200 美元左右。

受此降評消息影響，蘋果 (AAPL-US) 週二股價下跌 2.2%，暫報每股 180.76 美元，自十月創下歷史高點以來，該公司股價已受到美中貿易戰與銷量疲軟的影響，蒸發將近 3000 億美元，全球市值王寶座在近期都曾短暫讓位給微軟與亞馬遜。

週二蘋果股價走勢圖。

匯豐銀行分析師 Erwan Rambourg 認為，蘋果硬體裝置成長目前基本已結束。儘管銷售停滯不前，但營收增長的唯一支撐因素是 iPhone 平均銷售價格 (ASP) 的提升，以及蘋果「服務類」業務持續且可預測的增長。

分析師提出嚴重警告，蘋果成功的原因在於，高度受歡迎且價格昂貴產品的集中投資組合，如今新款 iPhone 銷售疲軟成為蘋果隱憂，正面臨市場飽和的現實。

上月 3D 感測元件廠 Lumentum、LCD 面板大廠 JDI、射頻 IC 廠 Qorvo、3D 感測晶片製造商 AMS 等蘋果供應商紛紛下修財測。

但並非所有蘋果供應鏈都感到了壓力，蘋果 10 月中以 6 億美元收購 Dialog Semiconductor 專利授權 (授權特定的電源管理技術)，轉移特定資產與三百名員工支援晶片研發，衝擊影響不太。晶片製造商台積電 (TSMC) 也受到了蘋果產量削減的影響，但該公司 7 奈米領先群雄，已無對手，已獲得超微 (AMD)、NVIDIA、華為、聯發科、高通 (Qualcomm) 等晶片客戶全面下單。

蘋果股價本身也受到了滙豐銀行的密切關注，認為蘋果的股票並不特別昂貴，卻也不值得增持。Rambourg 表示，蘋果股票投資者處於出售太晚、買入太早的狀態。

Rambourg 表示希望看到蘋果提出諸如 Apple Pay、更強大的擴增實境技術 (AR) 和創新等多面向對應策略。

隨著蘋果從非常高兩位數營收增長，轉向個位數增長，下一世代商品增長放緩，對該公司股票的投資構成了壓力。

匯豐銀行承認蘋果不再公告單位銷售，有利於突顯服務營收的毛利率，但 Rambourg 警告：「隨著焦點轉移，投資者的熱情可能成為蘋果漫長過渡階段的受害者。」

蘋果近期因智慧型手機銷售疲軟，遭投行接連降評，而蘋果目前正罕見地大打促銷價格行銷策略因應。如在日本補貼電信業商，降價促銷 iPhone XR，上週末在自家官網推出舊機換新機活動，推出 iPhone 7 Plus 換購 iPhone XR，每支只需 449 美元，比定價更便宜 300 美元，期望能刺激買氣。