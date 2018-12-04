特斯拉稱Model 3單日產量達1000輛 計畫加速生產Model Y

美媒週一 (3 日) 引述內部員工文件報導，特斯拉 (TSLA-US) 計畫加速生產小型運動休旅車 Model Y。

該文件為 10 月公布第三季財報前幾日，發送給特斯拉員工的內部文件。

該文件指出，2020 年 12 月之前，Gigafactory 工廠 Model Y 單週產量目標為 7000 輛，而在 2021 年 2 月前，特斯拉位於中國的 Gigafactory 工廠 Model Y 單週產量目標為 5000 輛。

報導稱，根據文件 Model Y 將在 Model 3 平台的基礎上打造。

特斯拉發言人週一聲明，該報導的「時間點和資訊...... 都是過時消息，我們如果有更進一步細節要公佈，到時一定會對外公佈。」

週一特斯拉收漲 2.3%，係因除了 10 月該內部文件以外，11 月 30 日特斯拉給員工的信函也提到 Model 3 生產速度提高。

在該信中，馬斯克提及 Model 3 達到單日生產量 1000 輛，此外也提供眾所矚目的短程 Model 3 資訊。

大眾市場 Model 3 零售價應為 35000 美元，但馬斯克稱打造該車款目前成本約莫 38000 美元。

特斯拉長期宣稱，Model 3 平台的長期毛利率為 25%，然而，如果不明顯降低成本，短程版本的特斯拉大規模銷售，特斯拉承諾的獲利水準將難以兌現。