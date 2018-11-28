貿易戰拖累在陸銷量暴跌70%  特斯拉連忙澄清救市

中美貿易戰重創特斯拉！據中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）資料顯示，特斯拉 10 月大陸市場銷量暴跌 70%，僅 211 輛；該消息發布後，特斯拉 (TSLA-US) 週二 (27 日) 股價早盤下跌近 2%，對此特斯拉總部連忙澄清，稱該行業組織的報告數據「非常不準確。」

特斯拉股價走勢圖。(圖：Investing)

中國是特斯拉繼美國後第二大市場，據中國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 資料顯示，特斯拉在大陸市場銷量年減 70%，10 月在中國的銷售量僅 211 輛，引發各界譁然。

特斯拉加州總部對此消息提出異議，稱該報告顯示 10 月份的銷售額下降的數據非常不準確，而且遠低於實際數字，但特斯拉並未提出內部銷售數據佐證。

中國市場對特斯拉的業務成長至關重要。特斯拉上週五 (23 日) 宣告，由於美中之間的貿易緊張關係，關稅已對該企業造成了傷害，該公司決定將調降中國的 Model S 和 Model X 車型的價格，以獲取更多中國消費者的青睞。

特斯拉也正在中國大力投資，在上海建立超級工廠 (Gigafactory) 生產以免於遭受關稅問題，並從當地生產的汽車的現金獎勵中獲益。

特斯拉平價車款 Model 3。(圖：AFP)

特斯拉宣告該工廠計劃明年開始生產，每週可生產 3000 輛 Model 3，目前正在加速建造該工廠當中。

特斯拉週二 (27 日) 股價早盤下跌近 2%，前一個交易日股價上漲約 6%。週一 (26 日) 特斯拉執行長馬斯克受訪時提及年初 Model 3 產能延遲問題狂燒資金、頻臨陣亡，但最終仰賴全體員工加班努力克服了生產地獄。