看好外食市場 必勝客砍店內用餐資產17% 推廣外送外帶

旗下擁有肯德基 KFC、塔可貝爾 Taco Bell、及必勝客 Pizza Hut 的百勝餐飲 Yum (YUM-US) 週三 (5 日) 預測，2019 財年同店銷售額將增長 2% 至 3%，並表示將削減必勝客的店內用餐業務，而加強對外送的關注。

Yum 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

該公司表示，必勝客的國際可店內用餐資產將在未來 3 到 5 年內削減 17%，將自 42% 削減至約 25%，並且將在美國進行類似削減。財務長 David Gibbs 表示，「我們正在從我們的許多用餐資產中轉移至外送資產」。

必勝客一直在努力應對不斷變化的消費者口味和來自其他連鎖餐廳的激烈競爭，主要是達美樂披薩 Domino's (DPZ-US) 和爸爸約翰 Papa John's (PZZA-US)。必勝客的同店銷售額自 2015 年以來幾乎沒有增長，分析師估計今年也會出現下滑。

必勝客美國分公司總裁 Artie Starrs 在該公司的投資者日表示，他對自家店的成績「非常不滿意」，指責其用餐資產、缺乏創新和創意廣告，導致其業績不佳。

外送和外帶將會是未來的主力，母公司也於 2017 年預備了 1.3 億美元的投資來升級設備。在廣告方面，必勝客也大量投資，尤其是美式足球賽事等，同時也在其線上平台下功夫。

數據顯示，必勝客美國營收有 55% 為在線業務，而只有 10% 為店內用餐業務。Starrs 表示，裝修改善的披薩店面開店後成長 30%，表示不是門市地點的問題，而是外觀和裝修。

同時，他也提道，在食品並更改的情況下，客戶反映裝修後的披薩味道更佳。

必勝客全年系統銷售額預計將在中高個位數的範圍內增長，有望在 2019 年實現每股 3.75 美元的利潤。分析師平均預期同店銷售增長 2.25%，每股盈利 3.80 美元。