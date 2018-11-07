爸爸約翰Papa John's披薩銷量下滑低於預期 品牌試圖反轉創始人分歧

披薩店爸爸約翰 Papa John's (PZZA-US) 週二 (6 日) 公布的財報顯示，北美季度可比銷售額下降幅度小於預期，這得益於新廣告和品牌重塑。該品牌試圖通過與其創始人的激烈分歧導致的不良宣傳中恢復過來，股價週二收盤下跌 1.93%，但盤後上漲 3.70% 來到 55.45 美元。

Papa John's 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

這家總部位於美國肯塔基州路易斯維爾 Louisville 的 Papa John's 表示，現在預計北美全年可比銷售額將下降 6.5% 至 8.5%，而之前的預測為下降 7% 至 10%。

在與創始人 John Schnatter 爭奪公司控制權之後，Papa John's 一直試圖反彈公司業績。Schnatter 在 7 月的電話會議中使用疑似種族誹謗後，從董事長一職被更換。

為了應對不良宣傳，該公司重新調整了廣告，取消了 Schnatter 作為品牌的發言人，以及他的宣傳材料圖片，並對該品牌的文化進行了第三方審核。

現任執行長 Steve Ritchie 與分析師的財報電話會議上表示，「我們看到消費者情緒有所改善。我們現在的注意力在於激活這種情緒以推動銷售增長」。

爸爸約翰 Papa John's 最新一季，截至 9 月 30 日財報顯示：

營收下滑 15.7% 至 3.64 億美元，低於分析師預估的 3.93 億美元。

北美銷量下滑 9.8%，低於分析師預估的 10.9% 下滑。

每股純益 EPS 為 -0.41 美元，去年同期則是 0.60 美元。

調整後 EPS 為 0.20 美元，低於分析師預估的 0.22 美元。

公司直營店同店比銷量下滑 13.2%， 高於分析師預估的 11.8%。

加盟店同店比銷量下滑 8.6%，低於分析師預估的 10.5%。

Papa John's 致力於為北美地區的加盟商提供援助，也是其最大的市場，如 2018 年的食品處理服務定價和在線費用。這也吃掉了公司的部份資金，該公司預計包括品牌重塑和加盟支持在內的特別費用今年將達到 5000 萬至 6000 萬美元，高於之前預計的 3000 萬至 5000 萬美元的成本。

Papa John's 股價的高峰為 2016 年 12 月，約 90.49 美元。貝恩資本 Bain Capital 和 CVC Capital Partners 在內的私募股權公司有興趣購買 Papa John's。